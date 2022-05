LimeWire signerer samarbeid med Universal Music

LimeWire, den nye NFT-markedsplassen som oppsto fra den utgåtte populærmusikkappen på begynnelsen av 2000-tallet, har signert en stor avtale med Universal Music Group (UMG).

Samarbeidet med UMG, en verdensleder innen den blomstrende musikk- og underholdningssektoren, bidrar til at LimeWire stadig kommer tilbake i rampelyset.

I henhold til en pressemelding utgitt på tirsdag, tillater avtalen med Universal Music firmaet å tilby sine digitale samleobjekter til flere ikoniske plateselskaper og ærede artister.

Etiketter som kan benytte seg av LimeWire NFT-markedsplassen for å øke fansengasjementet via digitale musikk-NFT-er og en Web3-opplevelse inkluderer Interscope Records, Virgin Music, Republic Records, Def Jam Recordings, EMI, Capitol Records og Motown Records.

Paul og Julian Zehetmayr, LimeWire co-CEOs, kommenterte samarbeidet og sa at partnerskapet var en «sann demonstrasjon av tempoet musikkindustrien omfavner Web3 med.»

» Vi er begeistret over å åpne opp LimeWire NFT-økosystemet for Universal Music Group-artister og fans, og gleder oss til å se de første kreative prosjektene bli lansert på markedet ,» la de til.

Important milestone reached! We’re thrilled to announce our partnership with Universal Music Group @UMG, opening up opportunities for music NFTs to all artists signed to Universal and UMG labels.

— LimeWire (@limewire) May 17, 2022