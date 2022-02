Loopring vs. Polygon: hvilken er et bedre kjøp?

Viktige punkter:

Både Loopring og Polygon er Ethereum lag-2-løsninger.

Layer-2-løsninger forventers å øke etter hvert som Ethereum 2.0 tar form.

Polygons deflasjonære natur gir den en fordel over andre lag-2-løsninger.

Loopring (LRC)

Loopring er et program som fungerer på toppen av Ethereums blokkjede. Den tar sikte på å gjøre opplevelsen av å bruke kryptovalutaen raskere ved å behandle elementer fra selve transaksjoner, med superraske hastigheter og lave kostnader til litt over én cent per transaksjon.

Polygon (MATIC)

Polygon er et system for å lage og koble til blokkjeder som er basert på Ethereum, slik at brukere kan bygge sine egne nettverk med tilleggsfunksjoner. Det gir skalerbarhet så vel som sikkerhet sammenlignet med andre plattformer der ute, noe som gjør det til et av de kraftigste alternativene som er tilgjengelige i dag.

Hvilken er et bedre kjøp?

Mens arbeidet mot Ethereum 2.0 nesten er fullført, kan lag 2-løsninger ta av i 2022. Dette betyr at Loopring og Polygon, to av de største lag 2-løsningene på markedet, kan høste stort.

Imidlertid, når du bare sammenligner de to, har Polygon større potensial til gevinster. Det er fordi det er en av de største og mest kjente Ethereum lag-2-løsningene på markedet i dag. Polygon har også et stort og raskt voksende økosystem, en faktor som kan drive etterspørselen i 2022.

Dessuten har Polygon mange flere store nyheter som kommer i løpet av 2022. Polygon introduserte for eksempel en myntbrenningsfunksjon tidlig i 2022. Polygon-oppgraderingen, som skjedde i blokk 23850000 like før, gjorde det lettere for brukere å estimere gasspriser mens de på samme tid brenner MATIC-tokens med hver transaksjon.

Dette er en stor sak fordi det spiller godt inn i etterspørsels- og tilbudsdynamikken til Polygon. Polygons odds for et rally i år ganske høye.