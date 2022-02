Krypto-eiendeler gikk nedover onsdag kveld, men da Russland begynte å angripe Ukraina torsdag morgen, tok de et dykk enda lenger.

Amerikanske aksjer gikk i fritt fall i går da spenningen i Ukraina økte. SPX500 (-2,25 %), DJ30 (-1,69 %) og NASDAQ100 (-3,1 %) endte alle tungt i minus da investorer flyktet etter trygge eiendeler.

BEA vil offentliggjøre foreløpige BNP-data for fjerde kvartal 2021 klokken 13:30 GMT, noe som kan generere volatilitet i markedene.

Oljen steg over 97 dollar i morges da Russland begynte å angripe Ukraina.

Topp krypto

De fleste mynter blant topp 20 mistet i gjennomsnitt rundt en tidel av verdien. Fem av de 10 beste kryptoene falt med tosifret i løpet av de siste 24 timene: Cardano mer enn 15 %, Avalanche 14 %, Ethereum og BNB 12 %, og XRP mer enn 11 %.

Bitcoin handles under $35 000 i skrivende stund, en nedgang på mer enn 8% den siste dagen. Utenfor topp 10 tapte Dogecoin, Polkadot og Polygon mer enn 15 %.

Topptrekkere

Situasjonen ser enda verre ut utenfor topp 20, hvor det minimale tapet som en kryptovaluta lider er rundt 8%. Chainlink er ned med mer enn 17 % og Fantom, The Graph, Gala og Elrond tapte 18 % hver.

VeChain og AAVE har tapt nesten 17 %. Theta Network, Harmony, Enjin Coin, Curve DAO Token og Loopring kastet hver 19% av verdien på nyheter om at Putin erklærte krig mot Ukraina.

PancakeSwaps tap er i underkant av 18 %. Kadena har tapt mellom 19-20 % og Mina er ned 20 %. Den største taperen er Convex Finance, som tapte nesten en fjerdedel av verdien.

Trender

Unifty leverer Contracts-as-a-Service-løsninger for å gjøre det mulig for digitale kunstnere og samleobjektutstedere å lage sine egne kontrakter for ulike formål uten kodekunnskap. Tokenet har økt verdien med 82 % de siste 24 timene.

Midt i mørket og undergangen samler ACCEL seg på nyheter om en Binance-notering som er planlagt i dag. Tokenet har økt med mer enn 18 % de siste 24 timene. Det er en multi-utility eiendel som hevder å bringe flere reelle verktøy til kryptoområdet.