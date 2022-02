Maverick Protocol henter inn 8 millioner dollar

Pantera Capital ledet finansieringsrunden med bidrag fra blant annet Gemini Frontier Fund og Circle Ventures.

Maverick ønsker å bruke sine strategiske partnerskap med flere likviditetsleverandører for å revolusjonere det desentraliserte finans- (DeFi) derivatmarkedet.

Maverick Protocol, en innovativ tillatelsesfri derivatplattform, har annonsert en finansieringsrunde på 8 millioner dollar fra ledende investorer i kryptoøkosystemet, ledet av Pantera Capital.

I følge plattformen vil midlene gå til en produktlansering samt teamutvidelse i løpet av de neste månedene.

Circle Ventures, Gemini Frontier Fund og Jump Crypto bidro til finansieringsrunden, med andre store deltakere som Altonomy, CMT Digital, GoldenTree Asset Management og Tron Foundation.

Ny teknologi for evigvarende derivatmarkeder

Mavericks teknologi, kalt ALP (Automated Liquidity Placement) , er designet for å gi tradere tilgang til desentraliserte derivater gjennom en åpen noteringsmodell. Teknologien er satt til å endre evigvarende markeder, ifølge Mavericks medgrunnlegger Alvin Xu, med brukere som enkelt kan handle mellomstore tokens på desentraliserte derivatbørser.

« Evigvarende markeder mangler fortsatt evnen til raskt å notere nye eiendeler på grunn av det intensive arbeidet som kreves for å spinne opp et bærekraftig marked. Med Maverick […] kan markeder nå skapes av fellesskapet med mye mindre kapital, men fortsatt tilby en flott opplevelse for handelsmenn ,” sa Mavericks medgründer, Alvin Xu.

Maverick ser også ut til å bruke midlene til å skalere ALP via en rask utvidelse av kjerneprotokollen for maskinlæring. Plattformen vil også søke å utvide teamet sitt når det beveger seg mot å utnytte et voksende marked for derivater.

ALP-protokollen tillater åpen notering av derivathandelspar, noe som letter tilgangen til hundrevis av par i motsetning til grensen på 30 par som er tillatt for DEX-er.

Med sin innovasjon vil kryptobrukere kunne utnytte ethvert handelspar, med alle tokens i ERC20 tokenstandard tillatt som sikkerhet, bemerket Maverick i sin kunngjøring.

Revolusjonerer markedet for krypto-DEX-derivater

Innovasjonen kan revolusjonere markedet for desentralisering av finans (DeFi) derivater, sa Pantera Capital co-CIO Joey Krug.

" DeFi trenger noen til å svare på etterspørselen etter derivater bygget på mid-cap og long-tail eiendeler som er underbetjent av eksisterende børser ,"

Brukere vil dra nytte av lav glidning, med gevinster fra kapitaleffektiv innsats til likviditetsleverandører (LP-er), la han til.

Derivatvolumet utgjør mer enn 50 % av det daglige handelsvolumet i det digitale aktivamarkedet. I dette tilfellet gir den massive veksten sett i sektoren siden 2021 en stor mulighet for derivat-DEX-er.

Maverick planlegger å lansere sin innovative teknologi i midten av 2022.