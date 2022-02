Metaverse NFT-mynt SWAK skyter opp 142 %: Her er grunnen

SWAKs pris skyter for tiden i været. Den har hoppet 142,82 % i dag, og nådde et daglig maksimum på $0,0001298 og et daglig lavpunkt på $0,00004998 de siste 24 timene.

For øyeblikket handles SWAK til $0,000122 med et 24-timers handelsvolum på $627,455.

Markedsverdien og det sirkulerende tilbudet er imidlertid ikke tilgjengelig ennå, men det maksimale tilbudet er $10 milliarder SWAK-mynter.

Men hvorfor øker SWAK-prisen? La oss ta et dypdykk for å se hva alt dette handler om.

Hva er SWAK?

Før vi går nærmere inn på hvorfor SWAK har økt så mye i dag, la oss først forklare hva SWAK er.

I et nøtteskall er SWAK en OpenSea NFT-samling lagret på Ethereum-blokkjeden som inneholder flere unike (10 000) samleobjekter med eierskapsbevis.

SWAK kommer fra reverseringen av ordet KAWS, som er et moderne kunstmerke av Brian Donnely som fronter karakteren Mikke Mus.

KWAS har hatt stor innflytelse på store show på Brooklyn Museum New York, Yuz Museum Shanghai og National Gallery of Victoria i Melbourne Australia.

SWAK NFT-ene genererer bildene aritmetisk, alle med 24*24 piksler, med de fleste av dem med lignende stiler og sjeldnere NFT-merkenavn som NorthFace, Dior og Nike.

Hvorfor skyter SWAK-prisen i været?

Etter at SWAK ble lansert i går, 31. januar 2022, hoppet den med 70 % i dag.

Den enorme prisstigningen kom omtrent to timer etter noteringen på CoinMarketCap; som er en av hovedårsakene til den siste prisøkningen, slik tilfellet er for nesten alle mynter etter at de blir notert på CoinMarketCap.

For øyeblikket er gulvprisen for én SWAK NFT 0,06 ETH ($164). Imidlertid kan sjeldnere SWAK-er kjøpes for 0,075 ETH, disse kommer med ekstra stiler og attributter.

Dessuten, SWAK-tokennotering på CoinMarketCap, SWAK NFT-ene var allerede tilgjengelige på OpenSea to uker tidligere, med over 100 NFT-salg og 114 ETH ($300k) handlet.