Orca er opp 27 % i dag: her kan du kjøpe Orca nå

Orca handles for $3,83 i skrivende stund. Den har gått skyhøyt siden en nylig børsnotering på Kraken. Dessuten er innkommende overføringer nå tilgjengelig for Orca på Coinbase i regioner der handel støttes.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Orca, er denne guiden for deg.

Siden ORCA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe ORCA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe ORCA akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert ORCA.

Orca er den mest brukervennlige desentraliserte sentralen og en av de første generelle AMM-ene som ble lansert på Solana. Brukere kan bytte eiendeler, sørge for likviditet og tjene avkastning gjennom et brukervennlig grensesnitt.

Prosjekter kan bruke Orca for enkelt å integrere bytte-, jordbruks- eller kjededata i dAppen deres. Orca streber etter å tilby enkle og effektive økonomiske verktøy for alle, og bringe DeFi til massene.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Price Prediction anslår at prisen på Orca vil nå minst $5,83 i 2023. Den kan gå opp til $7 med en gjennomsnittspris på $6 gjennom året.

I 2024 spår de at prisen på Orca vil være minst $8,33. Den kan nå maksimalt $10 med en gjennomsnittlig handelspris på $8,63. I 2025 vil den handles for minst $12,60.

