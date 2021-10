Mexicos president har bekreftet at landet ikke kommer til å følge i El Salvadors fotspor og innføre krypto som et lovlig betalingsmiddel

Mexico kommer ikke til å innføre kryptovaluta som lovlig betalingsmiddel i nær fremtid, dette bekreftet landets president Andres Manuel Lopez Obrador. Den lokale nyhetskilden Expansion Politica rapporterte at presidenten under en pressekonferanse holdt i går avfeide krypto, og mente at det ikke er relevant for landets utvikling fra et økonomisk perspektiv.

President Lopez Obrador har ikke vært særlig åpen om sin mening om kryptovalutaer tidligere, men i sine nyeste kommentarer slo han fast at Mexico er nødt til å forbli ortodokse når det kommer til sitt økonomiske ståsted.

«Vi kommer ikke til å gjøre noen endringer i så måte. Vi tror at vi må forbli ortodokse når det kommer til håndtering av vår økonomi (og) ikke prøve å innovere for mye når det kommer til dette.»

I sterk kontrast til El Salvadors og Venezuelas statsledere mener president Lopez Obrador at landet ikke trenger å ta på seg byrden med kryptoadopsjon. Han påpekte at i stedet for å gjøre økonomien Bitcoin-vennlig, så bør myndighetene fokusere på å stramme inn retningslinjer for skatteinnkreving for å unngå skatteunndragelse.

«Sannheten er at vi ikke har hatt noen problemer når det kommer til skatteinnkreving, og det gir oss ro,» fortalte han.

Bank of Mexico og National Banking and Securities Commission gikk i juni ut med en felles uttalelse hvor de advarte potensielle investorer om risikoene digitale valutaer innebærer. Institusjonene advarte også mot å bruke slike valutaer for overføringer. Advarselen kom i kjølvannet av en uttalelse fra milliardæren Ricardo Salinas Pliego, som fortalte at banken hans undersøkte mulighetene for å akseptere Bitcoin.

«Joda, jeg anbefaler bruken av Bitcoin, og jeg og banken min jobber mot å bli den første banken i Mexico som aksepterer Bitcoin, om du ønsker flere detaljer eller mer informasjon kan du følge Twitter-kontoen min,» skrev Pliego.

I Russland har president Vladimir Putin inntatt en mindre kritisk stilling til krypto. I et intervju med CNBC publisert på Kremlins nettside på torsdag fortalte den russiske statslederen at han ser verdien i Bitcoin og andre kryptovalutaer. Han la til at kryptovalutaer en dag vil kunne brukes som et betalingsmiddel.

Putin insisterte også på at på tross av deres verdi og potensielle bruksområder, så tror han ikke at kryptovaluta vil kunne brukes for å handle olje. Når han ble spurt om han mente at krypto potensielt kunne brukes som et alternativ til dollaren i oljehandler, med tanke på at Russland har vært underlagt amerikanske sanksjoner nylig, oppga den russiske presidenten at kryptovalutaer fortsatt er umodne. Videre påpekte han at de enorme mengdene energi som kreves for utvinning av krypto kan påvirke adopsjonen.