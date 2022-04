Mokens fullfører $2M startfond, lanserer token på Polygon

Mokens League, en NFT-basert eSports-plattform, har fullført sitt startfond på 2 millioner dollar, erfarte Coin Journal fra en pressemelding.

Flerspillerspillplattformen for å vinne og tjene i sanntid annonserte også sin valuta i spillet, MOKA-token, på Polygon-nettverket.

Bringer sport til blokkjeden i sanntid

Selskapets eSport-spill vil bruke MOKA som hovedverktøyet i økosystemet. Mokens eSports bringer sanntids sportsspill til blokkjeden som starter med fotball, mens tennis, basketball, hockey og mer er under arbeid.

Spillere kan bruke MOKA til å satse på spill i pottens konkurransedyktige «vinn for å tjene»-spillelister. De bruker tokenet til å delta i kamper og venter i kø til like rangerte spillere har blitt med.

Vinnerne får premiepotten. Gebyret som kreves av Mokens League for å bruke plattformen som en tjeneste er minimal.

Gratis å spille demo-modus

Nye spillere kan prøve lykken uten å risikere ekte penger i free-to-play-modusen. Du kan kjøpe grunnleggende NFT-er for å komme tidlig med i spillet.

Mokens Leagues planlegger å kunngjøre disse i slutten av måneden og begynne å selge dem i mai. Salget avsluttes når det ikke er noen igjen.

Martin Repetto, administrerende direktør i Monsters League Studios, sa:

Selv om vi er begeistret over den massive veksten av kryptobaserte spill, kan vi ikke unngå å legge merke til at det er et grunnleggende problem akkurat nå at eksisterende spill for å tjene penger belønner folk for bare å bruke tid på et spill som ikke virker. Dette er ikke morsomt eller utfordrende og definitivt ikke bærekraftig. NFT-er og tokens kan være fristende for spillere, men som alltid, det som vil beholde spillere er fantastisk spilling og eSport-mekanikk. De lengst spilte spillene i verden akkurat nå er konkurransedyktig eSport. Det er derfor vår hovedprioritet er å lage et spill som er morsomt å spille, lett å komme i gang med, men vanskelig å mestre.

Lys fremtid for Mokens NFTs fremover

Fremtiden til Mokens NFT-er ser ganske lovende ut med klubbadministrasjonsfunksjoner, metavers gameplay og metaverse-ressurser som dekorasjoner og stadioner. Karakterer vil bli brakt fra spillet inn i metaversen.

Forhåndssalget av MOKA-tokens er nå åpent. Mokens League planlegger å gi ut sanntids flerspillerdemoer privat innen slutten av september i år og en offentlig beta som åpnes innen første kvartal 2023.