Bitcoins opphenting etter de siste nedgangene kan bli hindret hvis flaggskipets kryptovaluta sklir under $37 000 igjen, med mulighet for ytterligere tap grunnet salgspress på tvers av tradisjonelle finansmarkeder.

I et slikt scenario kan Bitcoins pris trekke seg tilbake mot store etterspørselssoner rundt $35 000-$33 000 dollar og se dets kumulative tap siden den nådde et toppnivå på +50%.

Mens nedgangen kan være et bekymringsfullt signal for referansekryptoen, sier analytikere hos Morgan Stanley at dette ikke vil være noe utenom det vanlige.

Sheena Shah, forskningssjef for krypto i banken, sa i rapporten at det ikke er lett å estimere hva den virkelige verdien av en kryptoaktiva er, spesielt gitt den spekulative karakteren til aktivaklassen.

Ifølge forskningsnotatet er Bitcoins korreksjon fortsatt innenfor omkretsen av bjørnemarkedskrasj sett i tidligere sykluser. Historiske data viser at Bitcoin-prisen har falt massivt i rundt 15 bjørnemarkeder i løpet av livet og at den siste nedgangen på 50 % ikke er et isolert tilfelle.

Banken peker på $28k som nøkkelprisnivået i denne markedssyklusen, da det representerer myntens laveste 52 uker. Hvis et tilbakeslag styrkes og BTC/USD bryter og holder $45k, kan markedet se til flere gevinster midt i et potensielt rally.

Men Morgan Stanley mener investorer bør følge nøye med på markedene, og det sannsynlige scenarioet er at krypteringsmidler forblir i en korreksjon midt i makrotrender.

Kryptoanalytiker Rekt Capital mener like mye, og bemerket på mandag da Bitcoin trakk seg tilbake fra toppene på $38 300 at BTC/USD ennå kunne se et falskt utbrudd. Han sier det ville være viktig å merke seg et slikt scenario, der Bitcoin ser en flip oppover bare for å trekke seg kraftig tilbake.

Previous #BTC Weekly Candle Closes below the red resistance have preceded fake-breakouts in the form of upside wicks (red circles)

Important to consider this scenario over the coming days, should BTC accelerate upward but fail to flip red into support

— Rekt Capital (@rektcapital) January 31, 2022