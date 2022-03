MovieBloc, en desentralisert film- og innholdsdistribusjonsplattform, stiger på nyheter om lukrative filmstudiopartnerskap. De spennende filmene den viser bidrar til dens enorme popularitet.

Denne artikkelen har alt du trenger å vite om MovieBloc, forteller deg om det er verdt å kjøpe, og deler de beste stedene å kjøpe MovieBloc nå.

De beste stedene å kjøpe MovieBloc nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp MBL med Binance idag

Hva er MovieBloc?

MovieBloc bruker blokkjedeteknologi for å løse problemer forårsaket av konglomeratenes dominans av teater- og hjemmeunderholdningsindustrien.

Skaperne vil få en transparent inntektsandel, publikumsdata og lik screeningsmulighet; seerne vil få tilgang til forskjellige filmer og innhold, og bli belønnet for å gi kurasjon, undertekster og markedsføringsmateriell til fellesskapet.

Plattformen har vist nesten 1000 filmer og dramaer. På lang sikt har MovieBloc som mål å skape det største deltakersentrerte filmøkosystemet.

Bør jeg kjøpe MovieBloc i dag?

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt om å tape penger.

MovieBloc-prisprediksjon

MovieBloc brøt nettopp $0,01, over forventningene. Price Prediction anslår at den vil handles for minst det dobbelte av dette beløpet i 2023. Den kan nå maksimalt 0,023 dollar med en gjennomsnittspris på 0,021 dollar gjennom året.

I 2024 forventes 1 MovieBloc å nå minst $0,029. Den kan gå opp til $0,034 med en gjennomsnittlig handelspris på $0,030. Året etter vil den handles for $0,043 som et minimum.

