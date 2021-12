Mynten har steget 1,725 %: Her kan du kjøpe MultiFarmCapital

Det kan nå handles for en brøkdel av en cent, men MultiFarmCapital lover godt. Det opprinnelige tokenet til den eksperimentelle avkastningsoppdretts- og overskuddsdelingsprotokollen er den som har steget mest i dag. Les videre for å finne ut mer og de beste stedene å kjøpe MultiFarmCapital i dag.

Siden MFC er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe MFC ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe MFC akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert MFC.

Multi-Farm Capital er en eksperimentell protokoll for oppdrett og overskuddsdeling utviklet og lansert på Ethereum-blokkjeden. Transaksjonsgebyrer fra handel samles inn i en kasse som deretter brukes til å gi gård på forskjellige andre blokkjeder. Dette gjøres for å redusere gassavgiftene. Overskuddet brukes deretter til å kjøpe tilbake $MFC for å øke verdsettelsen. I tillegg til dette får innehavere en prosentandel av transaksjonsgebyrene i $MFC-tokens.

MFC ble lagt til CoinMarketCap for mindre enn tre måneder siden. Både prisen og markedsverdien forventes å være svært volatil og investorer bør være ekstremt forsiktige hvis de bestemmer seg for å investere i MFC. Det er mulig at denne mynten vil gå opp dramatisk, men det er like sannsynlig at den vil stupe.

Tokenet har holdt seg under de fleste store analytikernes radar. Spådommene som eksisterer har vært altfor bearish. For eksempel er anslått prisprediksjon at gjennomsnittsprisen på MFC kan falle til $0,00000006 innen slutten av dette året. Den handles for øyeblikket for $0,000001. Digital Coin Price spår et fall til $0,00000019 i samme tidsramme.

Website update 🚀

Graphics are implemented in front- and backend.

Finishing up integration of all wallets and farms now.

Marketing update 🚀

We are working with a professional marketing firm, the campaign is starting soon. Strategy of the campaign will be revealed tomorrow 👀 pic.twitter.com/0ZHVdyPk4Y

— MultiFarmCapital (@MultiFarmCap_) December 6, 2021