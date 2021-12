Analytiker sier at altcoins vil øke kraftig i 2022

Analytiker Nicholas Merten sier at altcoins er klare for et rally, med Aave, Uniswap og Yearn.Finance hans toppvalg.





DataDash-vert og populær kryptoanalytiker Nicholas Merten sier at han er ekstremt positiv når det gjelder kryptovaluta inn i 2022, og bemerker spesifikt at han satser på altcoin-markedet når det treffer den såkalte "supercycle".

Analytikeren sier i en YouTube- video at historisk sett har Bitcoin vært den ledende indikatoren for altcoins. Han påpeker at altcoins er klare for å gjenspeile flaggskip-kryptovalutaens makroprisbevegelse, og på samme måte fallet når salgspress desimerer Bitcoin-markedet.

Merten sier at mens Bitcoin fortsatt er referansekryptoen, er det en endring i markedsdynamikken som begynner å vise en altcoins-trend som er mer og mer uavhengig av BTC-prishandlingen.

Han bemerker at Bitcoin forblir i et stort sett usikkert territorium, selv om markedet registrerer mer og mer interesse for ulike altcoins. Med noen mynter som overgår Bitcoin under den siste korreksjonen, sier strategen at det ikke bare er de store myntene som Ethereum og Solana som trenger et nytt blikk foran neste rally.

Desentralisert finans (DeFi) og Metaverse-mynter er to raske sektorer i dag, og det er her analytikeren velger de fire altmyntene med potensial til å skyte i været.

Aave (AAVE), Uniswap (UNI), Yearn.Finance (YFI) og Radix (XRD)

Blant altcoins er analytikeren opptatt av DeFis Aave, Uniswap og Yearn.Finance. På bordet er også lag-1 protokoll Radix.

Merten ser at Aave-prisen registrerer et stort utbrudd for å øke den fantastiske ytelsen mot Bitcoin. For øyeblikket er AAVE/BTC-paret begrenset innenfor et område som støttes ved laveste nivå på 0,005727 BTC.

" Hvis vi kan klare oss gjennom dette området, vil det legge grunnlaget for at AAVE sannsynligvis vil se et nytt seismisk rally," sa han.

Når det gjelder Uniswap (UNI), spår analytikeren et nytt utbrudd mot BTC.

Okser vil sannsynligvis bryte over en synkende trendlinje for ytterligere 25 % eller mer løp mot Bitcoin. Han sier at den automatiserte markedsmakerens nylige lansering på Polygon bidrar til UNIs sterke grunnleggende utsikter.

Yearn.Finance er også på analytikerens radar, en rettferdig lansering av DeFi-protokollen hvis styringstoken YFI har steget over 62 % på mindre enn to uker.

Det er også Radix (XRD), en "early stage" lag-1-protokoll som bryter ut når andre prosjekter beveger seg høyere. Selv om det fortsatt er mulighet for en større korreksjon i slike mynter, sier analytikeren at XRD tar fart mens okser forbereder seg på neste store bølge.