Near Protocol (NEAR) hopper over 8 %: her er grunnen

NEAR-prisen har steget med over 8 %, og den er fortsatt grønn. Den handles for øyeblikket til $17,46 etter å ha falt fra et maksimum på $17,90 de siste 24 timene.

Men hvorfor skyter prisen på NEAR i været? I denne artikkelen skal vi ta et dypdykk i årsakene bak rallyet.

Hvorfor stiger prisen på NEAR?

Før vi fordyper oss i den nåværende opptrenden, er det viktig å først forklare hva NEAR og Near Protocol er.

I et nøtteskall er Near Protocol en fellesskapsbygd blokkjede med avansert nettverksoperabilitet og en raskere transaksjonshastighet, og NEAR er dens opprinnelige token.

Det er en rekke årsaker som har resultert i at den nåværende prisstigningen som har satt mynten i søkelyset. De to hovedårsakene er den nylige fondsrunden på 4,5 millioner dollar av Trisolaris og økt interesse for altcoins blant kryptoinvestorer.

4,5 millioner dollar fondsrunde av Trisolaris

En av hovedårsakene til prisøkningen er den siste nyheten om at Trisolaris, Near Protocols desentraliserte børs, klarte å samle inn 4,5 millioner dollar i sin siste fondsrunde. Finansieringen ble ledet av Electric Capital i samarbeid med Dragonfly Capital, Ethereal venture, Leminscap og Jump Crypto.

Børsen har som mål å bruke ny kapital for å øke og utvide den totale likviditeten på plattformen og også ansette flere personer for å etablere krysskjedebytter med tokenet.

Dessuten blir tokenet mye deponert på børsen. Nyheten ser imidlertid ut til å favorisere Wrapped Near (WNEAR), en kryptert form av tokenet som brukes til å handle på Trisolaris, mer enn NEAR.

NEAR nådde en all-time-high etter $150 millioner finansiering i en tidligere finansieringsrunde som ble ledet av Three-Arrow Capital og andre store kryptofond som Alameda, Dragonfly og a16z i januar.

Økt interesse for altcoins blant investorer

NEAR har også hatt stor nytte av den økende interessen for altcoins, spesielt i altcoinsesongen som har ført til at de fleste altcoins har registrert betydelige prisbevegelser oppover.