UN Refugee Agency aksepterer $2,5M BUSD-donasjon fra Binance

UN Refugee Agency, USA for UNHCR, godtok sin første stablecoin-kryptodonasjon til hjelpearbeidet, erfarte Coin Journal fra en pressemelding .

Binance donerte tilsvarende $2,5 millioner i BUSD gjennom Binance Charity, og trakk oppmerksomheten til kryptovalutaers nøkkelrolle i å gi humanitær hjelp og sikre viktige midler.

BUSD, eller Binance USD, er en stabil mynt. Stablecoins bygger bro over fiat-verdenen og kryptovaluta ettersom eiendelene er knyttet til amerikanske dollar.

Over 10 millioner mennesker har blitt fordrevet

BUSD-donasjonen vil gå til å gi sosial, juridisk og humanitær hjelp, inkludert husly og psykososial støtte til mennesker i nød. Mer enn 10 millioner mennesker har allerede blitt fordrevet.

Anne-Marie Grey, administrerende direktør og administrerende direktør i USA for UNHCR, kommenterte:

Binance Charitys engasjement for familiene viser den innovative filantropiske kraften til krypto i aksjon. Denne generøse støtten vil utgjøre en livsendrende forskjell for disse familiene, og enda viktigere, den viser familier at et omsorgsfullt og engasjert globalt samfunn trer frem for å hjelpe i deres mørkeste tider.

Helen Hai, sjef for Binance Charity, la til:

Hver dag ser vi flere ofre, flere ødeleggelser, flere liv tapt. Vi er stolte over at vi har vært i stand til å samarbeide med UNHCR for å levere sin første BUSD-kryptodonasjon. UNHCRs utrettelige innsats og enestående erfaring med å hjelpe flyktninger, gjør dem til et opplagt valg å støtte som en del av våre $10 millioner USD i kryptodonasjoner.

UNHCR gir bistand til lokalsamfunn i nød og sporer forhandlinger for sikker passasje. Kontanthjelp fra organisasjonen går til grunnleggende behov som husleie, mat og hygieneartikler. Organisasjonen leverer også kjernehjelpegods.

Teamene oppretter transitt- og mottakspunkter for internt fordrevne og gjør tilgangen til juridisk bistand og psykososiale tjenester enklere.

Dette er den siste donasjonen fra Binance, verdens største kryptobørs etter handelsvolum. Den har forpliktet seg til 10 millioner dollar for å hjelpe mennesker i nød.