Neste kryptovaluta som kommer til å eksplodere i 2022

Metaverse har blitt et av de mest populære buzzwords i 2021. Spenningen ble forsterket av et grep fra Facebook om å endre navn til Meta. Når man går inn i 2022, ettersom Play-to-Earn blir en måte å tjene til livets opphold på, vil Metaverse-kryptovalutaer være til stor nytte. Nedenfor er de 3 beste Metaverse-kryptovalutaene som vil eksplodere i 2022.

Axie Infinity ( AXS )

Axie Infinity (CRYPTO: AXS) er en av de største Metaverse-kryptovalutaene på markedet. Med den nylige eksplosjonen i Metaverse takket være Facebooks omprofilering, har Axie Infinity gjort en sterk opptreden i år.

Inn i 2022 vil Metaverse-området bare bli sterkere ettersom spill for å tjene penger blir enda mer forankret. Axie Infinity er et av de beste Metaverse-prosjektene som er godt posisjonert for det.

For det første har Axie Infinity penger til å øke sin dominans i det raskt voksende Metaverse-området. Tilbake i oktober hadde selskapet bak Axie Infinity en vellykket serie B-finansieringsrunde og samlet inn 150 millioner dollar.

På den tiden rapporterte The Information at Axie Infinity samlet inn pengene i en serie B-finansieringsrunde som ble ledet av Andreessen Horowitz. Den tre år gamle oppstarten har sett en enorm vekst på grunn av suksessen med å selge ikke-fungible tokens som er unike digitale eiendeler som bare kan brukes innenfor konteksten de ble opprettet for, så det er ingen overraskelse at dette selskapet vil generere mer enn $1 milliarder i inntekter innen utgangen av 2021.

I tillegg til sterk kapitalisering, er Axie Infinity satt til å dra stor nytte av AXS staking. Etter hvert som flere investorer eier AXS, vil det ta en betydelig del av det ut av sirkulasjonen, noe som er positivt for prisen.

Axie Infinity jobber også med å gjøre innsatsen enda bedre. Ifølge dette dokumentet , kan Axie Infinity oppgradere sine innsatssystemer for å gi bedre belønninger til de som har en målbar merverdi. Det er fortsatt mye forskning og eksperimentering som trengs i dette aspektet av styring fordi det ikke finnes noen perfekt måte ennå – bare noen få ting som er verdt å vurdere, som hva "tillagt" nøyaktig betyr? Det kan være basert på timer spilt eller oppnådde nivåer; kanskje til og med noe mer abstrakt som omdømme blant andre spillere, som man bygger over tid gjennom nyttige bidrag (samle ressurser fra huler ved å drepe monstre). I hovedsak er innsatsen til å bli enda bedre i fremtiden.

En kombinasjon av disse faktorene gjør Axie Infinity til en av de beste Metaverse-kryptovalutaene å kjøpe i 2022.

Sandbox ( SAND )

Sandbox (CRYPTO: SAND) er en annen Metaverse-kryptovaluta som nylig har hatt en raskt stigende markedsverdi. I likhet med Axie Infinity bygger Sandbox på et raskt voksende play-to-earn økosystem, og mottakelsen så langt er enorm.

Det siste spillet som ble lansert på Sandbox heter Alpha. Å spille Alpha er også ganske enkelt, siden alt man trenger er et Alpha Pass. Med Alpha Pass får du tilgang til tre eksklusive opplevelser samt en all-inclusive hub hvor spillere kan utforske dusinvis av oppdrag og steder. Men hvis det ikke er nok for din smak, så finnes det en spesialutgave tilgjengelig – en som inkluderer 1000 $SAND-belønninger pluss 3 NFT-er (ikke-fungible tokens). Med dette mer detaljerte kartet håper vi at spillere vil kunne spore fremgangen deres på tvers av 18 forskjellige spillmoduser mens de utforsker hva fellesskapet vårt allerede har skapt! Når vi går inn i 2022, kan SAND øke enda mer etter hvert som flere spill lanseres på blokkjeden.

Sandbox-innsatsene vil sannsynligvis også få et løft ved at en del av SAND tas ut av sirkulasjon. Prosessen vil sannsynligvis bli fremskyndet av insentivet til høye avkastninger som konkurrerer med DeFi.

Se for deg en verden hvor du kan handle digitale gjenstander, som kryptomynter. Men i stedet for bare å kunne kjøpe og selge dem på kryptovalutabørser, eller bruke dem som betaling for varer i butikker som ikke aksepterer kryptovalutaer ennå – er det et helt økosystem bygget rundt å eie disse virtuelle landpakkene på Sandbox! I fase én tilbyr Sandbox insentiver som kombinerer NFT-er med SAND. Den andre fasen kan ha enda større potensial hvis nok folk begynner å utvinne fortjenesten ved hjelp av blokkjedeteknologi.

Decentraland ( MANA )

Decentraland (CRYPTO: MANA) er en virtuell verden som ble skapt på Ethereum-blokkjeden. I dette digitale riket finnes det to valutaer: MANA og LANDs (Land Ownership Documents). Med disse myntene følger mange muligheter for brukere til å ta del i ulike kontrakter som å kjøpe smarthus eller drive butikker på sin egen private eiendom.

Decentraland er et av de eldre Metaverse-prosjektene. Mens det var en sovende i årevis, har Decentraland skutt opp i år, sammen med de andre Metaverse-kryptovalutaene. Inn i 2022 vil Decentraland sannsynligvis vokse med en eksponentiell hastighet fordi det er et av de mer åpne Metaverse-prosjektene.

Nylig lanserte Facebook sin Metaverse, men dette har blitt møtt med mye kritikk. Det er fordi folk vil ha et åpent Metaverse, og akkurat som internett bør det ikke eies av et selskap.

Decentraland er styrt av en DAO , som betyr at alle som eier MANA kan ta del i styringen. DAO eier alle sine viktigste smarte kontrakter, inkludert de som er relatert til landeierskap som kan kjøpes med minimal innsats av alle som vil ha en servitutt fra dem så lenge de har noen formV1one-inngang.

Dette er en faktor som kan trekke inn flere utviklere til Decentraland i forhold til andre Metaverse-prosjekter på markedet i dag. Dette er allerede tydelig i verdien av virtuelle prosjekter som nå lanseres på Decentraland. Nylig ble et virtuelt stykke eiendom til en verdi av over 2 millioner dollar solgt på Decentraland.