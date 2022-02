Ontology Gas er opp 30 % i dag: her kan du kjøpe ONG

Ontology Gas-prisen i sanntid i dag er $0,86 med et 24-timers handelsvolum på $632,7 millioner. Ontology Gas er opp 30,47 % i løpet av de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe ONG, er denne guiden for deg.

Topp steder å kjøpe ONG nå

Siden ONG er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe ONG ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe ONG akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din ONG

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert ONG.

Hva er ONG?

Ontology er en høyytelses åpen kildekode-blokkjede som spesialiserer seg på digital identitet og data. Ontologys infrastruktur støtter robust tverrkjedesamarbeid og lag 2-skalerbarhet, og gir bedrifter fleksibiliteten til å designe en blokkjede som passer deres behov.

Med en pakke med desentraliserte identitets- og datadelingsprotokoller for å forbedre hastighet, sikkerhet og tillit, inkluderer Ontologys funksjoner ONT ID, en mobil digital ID-applikasjon og DID som brukes i hele økosystemet, og DDXF, et desentralisert datautvekslings- og samarbeidsrammeverk.

Ontology tar i bruk en dual-token-modell, med både ONT og ONG som nyttesymboler. Ontologi kobler fra ONT og ONG for å redusere risikoen for turbulente svingninger i den opprinnelige "aktiva"-verdien på gassavgiften.

Bør jeg kjøpe ONG i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

ONG prisprediksjon

Prisprediksjon er bullish på ONG. Ved slutten av året spår de at den vil bryte $1, og gå opp til $1,05. I 2023 vil 1 ONG handles for minst $1,29 og for minst $1,93 året etter.

I 2025 vil prisen på 1 ONG være minst $2,87.

