38 år gamle Larry Dean Harmon har også gått med på å overgi 4400 BTC som en del av straffeavtalen

En mann i Ohio, USA har erkjent straffskyld i en sak relatert til driften av en Darknet-basert miksertjeneste for Bitcoin som angivelig skal ha hvitvasket Bitcoin til en verdi av over $300 millioner i perioden 2014-2017.

Ifølge det amerikanske justisdepartementet har 38 år gamle Larry Dean Harmon innrømmet at det var han som drev Helix, en «tumbler»-tjeneste på Darknet som har hjulpet brukere med å hvitvaske mer enn 350 000 Bitcoin. Harmon skal deretter ha puttet transaksjonsgebyrene i egen lomme, penger som justisdepartementet mener stammer fra ulovlige aktiviteter.

Ifølge en pressemelding fra statsadvokatens kontor har Harmon bevisst hjulpet kriminelle med å mikse BTC tjent i forbindelse med narkotikahandel. FinCEN avslørte også at Harmons Helix-side har vært involvert i hvitvasking av penger for identitetstyver og nynazistiske grupper.

Den siktede har innrømmet å ha samarbeidet tett med andre Darknet-tilbydere for å kunne hjelpe klienter med å hvitvaske penger, inkludert nettsider som AlphaBay og Cloud 9. Harmon har også blitt knyttet til darknetsøkemotoren Grams, som han brukte for å reklamere for tjenestene sine og tiltrekke seg potensielle kunder.

Ohio-mannen gikk med på å overgi mer enn 4400 Bitcoins, som i skrivende stund har en markedsverdi på over $200 millioner.

Harmon ble arrestert i februar 2020 etter en etterforskning av Helix’ aktiviteter. Tjenestemenn fra IRS, FinCEN og FBI samarbeidet om operasjonen.

I oktober 2020 straffet det amerikanske finansdepartementet Harmon for hans rolle i Helix og for aktiviteter som var i strid med The Bank Secretary Act, og han ble ilagt bøter på $60 millioner.

Harmon avventer nå straffeutmåling i en sak hvor han kan ende opp med en fengselsstraff på inntil 20 år, i tillegg til andre straffereaksjoner.