Det ser ut til at kryptomarkedet er på vei opp igjen etter et kortvarig fall hvor Bitcoin sank under $44 000

BTC-prisen var $43 965 på sitt laveste de siste 24 timene, og var i en kort periode under støttelinjen ved 100 SMA-et på 4-timersgrafen. Den populære kryptovalutaen falt i verdi, ned fra høyeste nivå på $45 923 det siste døgnet, og økende sell-off i markedet skapte press for bulls i det de kjempet for å holde den økende trenden intakt.

Som vi kan se i grafen nedenfor klarte ikke BTC/USD å holde seg over trendlinje-støtten, i stedet falt prisen ned fra høyden på $46 000. Fallet har ført til at den kritiske stigende trendlinjen i stedet har blitt en ny motstandssone.

Bulls jobber igjen for å teste barrieren etter at en tidlig avvisning førte til et fall til under $44 000. Selv om den generelle stemningen i markedet er ganske laber vil et vellykket gjennombrudd over $44 500 kunne føre til ytterligere prisøkning til over $45 000 igjen. Dersom BTC holder seg der vil bulls kunne forsøke å skape nye støttenivåer rundt $46 000, og potensielt re-teste ukas høyeste nivå på $47 862.

BTC/USD 4-timersgraf. Kilde: TradingView

De tekniske indikatorene tilsier dog at Bitcoin kan ha en kortvarig nedgangstid foran seg. 4-timers RSI trender under 50-merket, og MACD er i negativ sone etter en bearish crossover.

Dersom Bitcoin igjen faller under $44 000 og 100 SMA-et ($44 052) kan dette føre til økt salgspress. Om det skulle skje risikerer BTC/USD ytterligere tap ned til den horisontale linjen rundt $42 600. I så fall er det en stor sannsynlighet for at prisen kan falle helt ned mot $40 000.

I skrivende stund går Bitcoin for rundt $44 770, mindre enn 1% ned i løpet av de siste 24 timene, men totalt 2,3% ned for uken. På tross av den nylige nedgangen har prisen for Bitcoin økt med mer enn 40% den siste måneden, og 270% det siste året.