Polygon stiger på nyheter om at den har samlet inn 450 millioner dollar for å skalere Ethereum, hovedkonkurrenten. Den har brutt $2 og har i skrivende stund steget 12% i dag. Du trenger ikke mer enn denne korte artikkelen for å få detaljene om Polygon: om det er verdt å kjøpe nå og de beste stedene å kjøpe Polygon.

De beste stedene å kjøpe Polygon nå

Hva er polygon?

Polygon er en lag 2-skaleringsløsning, som forsøker å løse problemene med skalerbarhet på mange blokkjeder, og dermed stimulere til masseadopsjon av kryptovalutaer.

Blokkjeden kombinerer Plasma-rammeverket og PoS-arkitekturen. Plasma-rammeverket muliggjør enkel utførelse av skalerbare og autonome smarte kontrakter. Polygon jobber kontinuerlig med nye funksjoner rundt den eksisterende utprøvde teknologien.

Den har som mål å forenkle utvikleres økosystembehov. Blokkjeden utvikler kjerneteknologien for å skalere til et større økosystem. Det oppfyller dette målet med den nylige innsamlingen.

Gjennom Plasma-rammeverket kan Polygon være vert for et ubegrenset antall dApps uten å lide av uønskede effekter som er typiske for bevis-på-arbeid blokkkjeder.

Polygon kan skryte av blokkbekreftelsestid på mindre enn to sekunder og hastigheter på opptil 65 000 transaksjoner per sekund på en enkelt sidekjede. Det gjør det også mulig å lage globalt tilgjengelige DeFi-apper på en enkelt grunnleggende blokkjede.

Bør jeg kjøpe Polygon i dag?

Polygon kan være en lukrativ investering, men ta prisspådommer med en klype salt. Beløpet du investerer bør tilpasses din risikotoleranse.

Polygon prisprediksjon

Wallet Investor spår en langsiktig økning. I februar 2027 spår de at 1 MATIC vil handles for $10,79. Dette bringer inntektene fra en 5-års investering til rundt +448 %. En investering på $100 kan gå opp til $548 i 2027 hvis spådommen deres slår til.

