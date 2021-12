Polygon (MATIC) nådde all-time high i dag – bør du kjøpe?

Polygon (MATIC) har steget i løpet av intradagshandel i dag, og nådde på et tidspunkt all-time-high på $2,7. Økningen ble utløst av ankomsten av Uniswap V3 på Polygon-nettverket. Uniswap blir sett på som en svært viktig aktør i veksten av DeFi. Lansering på Polygon er en stor prestasjon for MATIC-investorer. Her er det vi vet.

MATIC så en bullish oppgående trend i tidlig handel, og steg til $2,7, ny all-time high

Analytikere ser at trenden holder seg på kort sikt, og MATIC forventes å se flere gevinster i fremtiden.

Utrullingen av Uniswap v3 er satt til å løfte profilen til Polygon-nettverket og bringe flere DeFi-produkter i det lange løp.

Datakilde: Tradingview.com

Polygon (MATIC) – Prisutvikling og analyse

Den bullish stigningen som vi har sett i intradagshandelen i dag var stort sett forventet. Tross alt skulle lanseringen av Uniswap v3 på Polygon alltid være en stor sak. Imidlertid har MATIC faktisk vært på en noe bullish bane siden begynnelsen av uken.

Mynten mistet imidlertid noen av sine all-time high-gevinster. I skrivende stund handles den for $2,61. Men ser man på diagrammet, er MATIC nå i en oppgående trend, og mange analytikere tror at den kommer til å se flere all-time highs før slutten av året. Mynten kan også dra nytte av en markedsomfattende bullish opptrend som forventes å treffe krypto tidlig neste år.

Bør du kjøpe MATIC?

Fremtiden er lys for Polygon (MATIC). Med utrullingen av Uniswap v3 forventes flere og flere DeFi-prosjekter å lanseres på nettverket. Siden oppstarten har Polygon dessuten behandlet over 1 milliard transaksjoner, noe som gjør det til et av de raskest voksende blokkjedeprosjektene i verden. Det anbefales derfor sterkt, spesielt for langsiktige verdiinvestorer.