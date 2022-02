Mens han gjentok Indias sentralbanks bekymring for kryptovalutaer, sa Reserve Bank of India (RBI) guvernør Shaktikanta Das torsdag at kryptovalutaer er en stor trussel mot den finansielle og mikroøkonomiske stabiliteten i India. Han advarte også investorer som ennå ikke har investert i digitale eiendeler.

På en pressekonferanse sa Shaktikanta:

"Når det gjelder kryptovalutaer, er RBI-holdningen veldig klar. Private kryptovalutaer er en stor trussel mot vår finansielle og makroøkonomiske stabilitet. De vil undergrave RBIs evne til å håndtere spørsmål knyttet til finansiell stabilitet. Jeg tror det er min plikt å fortelle investorer at når de investerer i kryptovalutaer, bør de huske på at de investerer på egen risiko. De bør huske på at disse kryptovalutaene ikke har noen underliggende (aktivum) … ikke engang en tulipan."

Dass sine kommentarer kommer som nok et slag for kryptoindustrien i India etter at unionsfinansministeren Nirmala Sitharaman innførte en skatt på 30 % på kryptoaktiva inkludert ikke-fungible tokens (NFT). Nirmala påla også en ekstra 1% skatt trukket ved kilden (TDS) på hver kryptotransaksjon.

Indias Central Bank Digital Currency (CBDC) prosjekt

Kryptosamfunnet i India venter også spent på den foreslåtte Digital Bank-valutaen som Reserve Bank of India (RBI) sies å jobbe med.

RSI-guvernøren ga imidlertid ikke en tidslinje for CBDC under pressekonferansen.

Om CBDC sa guvernøren:

"Vi kan ikke gi en tidslinje på CBDC. Men det jeg kan si er at uansett hva vi gjør, så gjør vi det veldig sakte og forsiktig. Vi må ha risikoer som cybersikkerhet og forfalskning i tankene. Så vi går forsiktig frem og kan ikke gi noen tidslinje.»

Guvernøren bekreftet imidlertid at arbeidet med både detalj- og engrosmodeller av den foreslåtte CBDC pågår, selv om han ikke kunne bekrefte hvilken av de to modellene som skal testes først.

Guvernøren sa:

"Hvilken modell som testes først vil avgjøres senere… Vi jobber ikke med noen eksterne byråer når det gjelder CBDC. Vi jobber med CBDC-ene i økosystemet vårt. Enhver beslutning om å engasjere seg med andre byråer vil bli tatt senere. Vi er åpne for å prøve ut alle mulige teknologier for CBDC. Det avhenger av brukstilfellet. Så det blir ikke det ene eller det andre.»

Det var imidlertid en viss lekkasje om når det indiske folk skal kunne forvente CBDC fra Unionens finansminister Nirmala Sitharaman, som sa at RBI ville innføre en digital Rupee i det neste regnskapsåret.