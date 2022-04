Robinhood-sjef Vlad Tenev sa i et blogginnlegg tirsdag at «dupliserte roller og jobbfunksjoner» var blant årsakene til at selskapet bestemte seg for å kutte de ansatte.

Robinhood har annonsert at 9 % av heltidsansatte har blitt sagt opp på grunn av behovet for å nedbemanne etter en rask ekspansjon de siste par årene.

Handelsappen, som ble grunnlagt i 2013, sier at antallet ansatte vokste eksponentielt gjennom 2020 og første halvdel av 2021. Ettersom kundeetterspørselen økte på grunn av pandemien, finanspolitisk stimulans og lave renter, hoppet firmaets heltidsansatte fra 700 til 3800.

Dupliserte roller var en faktor

Vlad Tenev, firmaets administrerende direktør, sa i et blogginnlegg på tirsdag at rask vekst uunngåelig hadde ført til « doble roller og jobbfunksjoner, og flere lag og kompleksitet enn det som er optimalt.»

Det er disse faktorene selskapet vurderte da de tok den vanskelige beslutningen om å gi slipp på de ansatte, la han til.

“ Vi bestemte at å gjøre disse reduksjonene til Robinhoods ansatte er den riktige beslutningen for å forbedre effektiviteten, øke hastigheten vår og sikre at vi er lydhøre for kundenes skiftende behov . ”

Robinhood opptatt av å levere på strategiske mål

Ifølge administrerende direktør er oppsigelsene et «bevisst skritt» for å sikre at selskapet fortsetter å levere på sine strategiske mål.

» Vi vil fortsette å akselerere produktmomentumet vårt gjennom 2022 og vil introdusere nye nøkkelprodukter på tvers av megling, krypto og utgifter/sparing ,» skrev han.

I løpet av de siste to årene har Robinhood økt sine netto brukerkontoer fra 5 millioner til 22 millioner. Inntektene økte også fra omtrent 278 millioner dollar i 2019 til mer enn 1,8 milliarder dollar i 2021. GameStop og Dogecoin har vært blant de to mest omsatte eiendelene på handelsappen.

Selskapet, som ble børsnotert i fjor, har angivelig over 6 milliarder dollar i kontanter på saldoen. Det USA-baserte selskapet vil offentliggjøre resultatet for første kvartal på torsdag.

Robinhood-aksjene falt kraftig etter kunngjøringen, og selskapets aksjer tapte 3,75 % ved markedets stengning.