Robinhood-sjef: DOGE kan bli «valutaen på internett»

Robinhood-sjef Vladimir Tenev tror Dogecoin (DOGE-USD) kan bli den daglige «valutaen på internett.»

Ifølge Robinhood-sjefen er det bare noen forbedringer som kan gjøre meme-mynten til en raskere og enda billigere betalingsvaluta.

Han uttrykte tankene sine via en Twitter-tråd , og kom med noen forslag til hva Dogecoin-utviklere kan se etter å implementere for å gjøre DOGE til «folkets valuta».

Can #Doge truly be the future currency of the Internet and the people? As we added the ability to send/receive DOGE on Robinhood, I’ve been thinking about what that would take.

Tenev sier at Dogecoins transaksjonsgebyrer allerede er «forsvinnende små» etter novembers 1.14.5-oppdatering. Nettverkets gjennomsnittlige transaksjonsgebyr på $0,003 er mye mindre enn de opptil 3 % som belastes av ledende kortbetalingsleverandører.

I så fall foreslår han at det som må forbedres er DOGEs blokkstørrelse og blokktid. Ved å gjøre dette, bemerker han, kan Dogecoin øke sin totale gjennomstrømning til nivåer som nå kan oppnås av Visa.

Tenev påpeker at slik det er nå, er Dogecoins gjennomstrømning rundt 40 transaksjoner per sekund (TPS). Riktignok er dette ned til kryptovalutaens 1MB blokkstørrelse og 1 minutts blokkeringstid.

Til sammenligning kan Visa håndtere opptil 65 000 TPS. For å overgå VISA, må Dogecoin øke sin gjennomstrømning 10 000 ganger. Det ser kanskje ut som en massiv sperre. Robinhood-sjefen mener imidlertid at DOGE-utviklere enkelt kan løse dette ved å øke blokkstørrelsen.

“ Å flytte til en blokkstørrelse på 1 GB (og senere 10 GB) vil gi all gjennomstrømming en global valuta trenger i overskuelig fremtid. L2-løsninger er ikke nødvendige for å løse dette problemet ,» bemerket han.

Dogecoin-utviklere bør også utforske hvordan de kan gjøre Dogecoin mindre inflasjonsdrivende enn den er nå, la han til. Dette, sa han, kan gjøres ved å ta i bruk en begrenset forsyning, omtrent som Bitcoin (BTC) sitt tak på 21 millioner. Hvis dette blir tilfelle, kan Dogecoins inflasjonsrate reduseres over tid.

Den nåværende forsyningen på 132 milliarder DOGE gir en inflasjonsrate over 5%. Tenev mener at å ha en fast forsyning kan redusere den til 2 %.

Noen av forslagene har allerede høstet kritikk, spesielt i forhold til økningen av blokkstørrelsen sannsynligvis på bekostning av desentralisering.

Tenev innrømmer at en blokkstørrelse på 10 GB kan kreve mer sofistikert maskinvare fra gruvearbeidere hvis de skal kjøre en full node, noe som kan føre til at noen entusiaster ikke kan delta i å sikre nettverket. Dette, ifølge noen observatører, er uakseptabelt siden det ville føre til et mer sentralisert nettverk.

Tenev antyder at dette kan være avveiningen Dogecoin-utviklere må ha i bakhodet hvis de velger å vurdere hans valg.

It's definitely NOT a good tradeoff. If you want independent decentralized money you need to be as robust as possible. You're defending the network against well funded and connected massive entities. If you make such tradeoffs in this battle, you lost before you enter the ring.

— Bitcoin LightningNetwork+ (@BTC_LN) April 15, 2022