Russere likviderer milliarder i krypto for å redde formuen

Russere oversvømmer kryptovalutafirmaer i De forente arabiske emirater (UAE) med forespørsler om å likvidere milliarder av dollar i et desperat forsøk på å redde formuen deres, sier bedriftsledere og finansielle kilder til Reuters .

Noen av dem ønsker å kjøpe eiendom i UAE, mens andre ønsker å konvertere den til fiat og gjemme den andre steder, rapporterte innsidere.

Russerne er bekymret for at Sveits vil fryse eiendelene deres

Ett kryptofirma mottok ganske mange forespørsler fra sveitsiske meglere, som ba om å likvidere milliarder i Bitcoin fordi deres klienter er bekymret for at Sveits kan fryse midlene. Ifølge en representant for firmaet var alle forespørslene på 2 milliarder dollar eller mer. De la til:

Vi har hatt fem eller seks de siste to ukene. Vi har aldri hatt så stor interesse. Vi har en fyr – jeg vet ikke hvem han er, men han kom gjennom en megler – og de sier «vi vil selge 125 000 bitcoin». Og jeg tenker "hva? Det er $6 milliarder gutter. Og de sier "ja, vi skal sende det til et selskap i Australia ".

UAE blir sett på som en trygg havn

De forente arabiske emirater har nektet å stille seg på side med verken Vesten eller Russland, noe som har fått russere til å tro at pengene deres er trygge der. Ifølge eiendomsmeglere har mange russere og noen hviterussere kommet til Dubai og tatt med seg pengene sine, inkludert i krypto.

Kilder i UAE har bekreftet at russere kjøper eiendom i Dubai. De bruker krypto for å få ressursene sine inn i UAE og ut av andre regioner.

Krypto-børser blokkerer russiske kontoer

Selv om det er langt mellom detaljene, har kryptovalutabørser sagt at de blokkerer kontoene til sanksjonerte russere. Binance og Coinbase iverksetter tiltak for å sikre at krypto ikke brukes til å omgå sanksjoner og samarbeider med rettshåndhevelse om dette problemet.

Imidlertid tilbyr krypto fortsatt en høy grad av anonymitet. Tyskland, Estland og andre europeiske land har bedt om strengere tilsyn for å eliminere smutthull som kan tillate russere å unngå sanksjoner.