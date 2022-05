Safemoon-prisen har en nedsmelting. Kjøpe dippen?

Safemoon-prisen er i et kraftig fritt fall ettersom investorer tviler på om mynten vil overleve det nåværende salget. SFM-tokenet har gått ned i løpet av de siste syv ukene på rad, og situasjonen blir verre. Det handles nå til 0,00030, som er det laveste det har vært siden januar i år.

Hvorfor er SFM et fritt fall?

Safemoon var en gang en høytflyvende kryptovaluta som ble støttet av en mengde kjendiser i 2021. Løftet var at innehavere ville bli belønnet for bare å holde mynten. Disse avgiftene skulle genereres fra nettverkets aktiviteter.

Safemoon har ikke levd opp til hypen ettersom en rekke høyprofilerte utviklere forlot organisasjonen. Med Terra-nettverket som imploderer, bekymrer investorer seg nå for at Safemoon kan være neste. For det første har to grupper allerede lansert alvorlige anklager om nettverket og dets skapere. De har blitt anklaget for å ha kjørt en klassisk pumpe- og dumpeordning.

Bak kulissene prøver utviklerne å gjøre prosjektet verdt det. De lanserte den andre versjonen i fjor som vakte litt berømmelse. Samtidig lanserte de Operation Pheonix som forventes å investere i vindprosjekter på steder som Afrika. Vindturbinene bygges av et selskap kjent som Semtiv.

Likevel er det en sannsynlighet for at dette prosjektet ikke blir vellykket. For det første er vindturbiner ekstremt dyrt utstyr, og utrullingen er ikke lett. Dette forklarer hvorfor bare en liten del av verdensøkonomien for tiden drives med vindkraft. Dessuten har ikke Safemoon alle disse ressursene. For det første er den totale markedsverdien for mynten for øyeblikket 185 millioner dollar.

Safemoon prisprediksjon

Det daglige diagrammet viser at SFM-prisen har vært i et spektakulært salg i det siste. Det falt til et lavpunkt på 0,00029, som var det laveste nivået siden januar. Den har klart å bevege seg under det viktige støttenivået på 0,00038 USDT, som var det laveste nivået 6. mai. Mynten er fortsatt under de korte og langsiktige glidende gjennomsnittene.

Derfor vil Safemoon-prisen sannsynligvis fortsette å falle når bjørnene sikter mot neste nøkkelstøtte til 0,00026 USDT.