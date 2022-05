Bitcoin (BTC) ser ut til å ha kommet seg litt etter et av sine verste krasj i 2022. Mynten falt under 30 000 dollar for første gang siden juli i fjor. Den har imidlertid tatt seg kraftig opp igjen på få dager. Her er de viktigste takeawayene:

BTC svever for øyeblikket over $31 000 etter en liten bedring de siste 24 timene

Imidlertid er det fortsatt en betydelig nedsiderisiko som kan presse BTC til under $30 000

Bullish RSI-divergens antyder imidlertid at en økning mot $34 000 kan skje

Datakilde: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Hvordan prisen kan spille ut

Bitcoin (BTC) falt under $30 000 for første gang på nesten 10 måneder. Selv om mynten har hatt kraftigere fall i 2022, har den aldri brutt 30 000 dollar. Mega-capen kom seg imidlertid nesten umiddelbart og svever nå over $31 000.

Til tross for dette gjenstår fortsatt mye nedsiderisiko. Faktisk er det frykt for at det dårlige investorsentimentet og en pågående bredere korreksjon i markedet kan krasje BTC til $20 000 før et fremtidig bull run. Men momentumindikatorer viser at det er mulighet for kortsiktige gevinster.

Vi forventer at BTC vil teste $34 000 basert på gjeldende RSI-avvik. Oppadgående momentum er imidlertid sterkt begrenset. Med mindre noe drastisk skjer for å endre sentimentet, vil BTC sannsynligvis selge seg etter å ha nådd $34 000 og kan godt miste $30 000-støtten igjen.

Hvor vil BTC bunne?

Mange analytikere forventet en viss korreksjon i Bitcoin i år. Prisen har imidlertid falt kraftigere enn forventet. Hvis BTC ikke er i stand til å holde seg over $30 000, kommer vi til å se et stort fall i prisen.

Faktisk er nedsiderisikoen så alvorlig at vi kan komme til et punkt hvor BTC kan gå i fritt fall når den kommer under $30 000. De fleste analytikere frykter at mynten kan bunne på 20 000 dollar