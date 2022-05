Kryptovalutamarkedet har tapt mer enn 200 milliarder dollar de siste 24 timene.

Kryptomarkedet har vært i en bearish trend de siste dagene. Siden begynnelsen av uken har markedet tapt mer enn 400 milliarder dollar. I løpet av de siste 24 timene har kryptomarkedet tapt mer enn 16 % av verdien, og den totale markedsverdien er nå over 1,1 billioner dollar.

Bitcoin har falt under 30 000 dollar etter å ha mistet nesten 12 % av verdien de siste 24 timene. LUNA, det opprinnelige symbolet til Terra-økosystemet, er fortsatt den største taperen på markedet.

LUNA har mistet mer enn 98 % av verdien de siste timene og handler nå rundt $0,06 per mynt. Dette er en massiv nedgang fra all-time high over $100 den satt for noen måneder siden.

AXS, det opprinnelige symbolet til Axie Infinity-økosystemet, er for tiden den beste ytelsen blant de 40 beste kryptovalutaene etter markedsverdi. AXS har økt med mer enn 2 % det siste døgnet.

Den positive ytelsen kommer etter at Axie Infinity-teamet kunngjorde at Origin-spillet nå er tilgjengelig på Android-mobilenheter. Med denne lanseringen vil flere spillere få muligheten til å kjempe mot, samle og bytte sine egne digitale kjæledyr.

1/ Axie Infinity: Origin is LIVE on Android Mobile devices!🎉

With 3 free starter Axies and this mobile release, Axie Infinity is now more accessible than ever!

Download it here👇https://t.co/AKsLWujrP7

Full story👇https://t.co/T9DI6fheKh pic.twitter.com/Dlr1MqsxHU

— Axie Infinity🦇🔊 (@AxieInfinity) May 12, 2022