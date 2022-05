Polygon (MATIC) har begynt å vise tegn til bedring etter en bratt korreksjon den siste uken eller så. Nedgangen i prisen er en del av en større nedgang i det bredere markedet, men MATIC ser ut til å konsolidere seg for neste etappe opp. Her er hovedfakta:

MATIC har klart å holde støtten på $0,8 til tross for massivt salgspress.

Mynten kan gjenvinne den viktige psykologiske prisen på $1 i dagene fremover.

Dette kan utløse en bullish opptrend som kan levere minst 25 % i gevinster.

Datakilde: Tradingview

Polygon (MATIC) – prisprediksjon

Etter å ha nådd et nytt høydepunkt i 2022 på $1,73, har MATIC mistet mye av sitt oppadgående momentum. Mynten har falt i løpet av de siste to ukene, og har mistet flere nøkkelstøtter i prosessen. Den største bekymringen for okser kom imidlertid etter at tokenet falt under den avgjørende psykologiske prisen på $1.

Men til tross for dette salgspresset, ser det ut til at MATIC har funnet sterk støtte på $0,8. Mynten har holdt dette nivået selv når det bredere markedet selger seg ut. Dette er et godt tegn, faktisk ser vi en viss konsolidering rundt $0,8 akkurat nå. Hvis dette fortsetter, vil MATIC sannsynligvis kreve tilbake prisen på $1.

Etter det kan okser ta over og presse prishandlingen opp med minst 25 % fra $1-prisen. Dessuten viser momentumindikatorer, inkludert RSI en bullish divergens som kan presse prisen ytterligere oppover.

Hvordan dra nytte av dette oppsettet?

MATIC har allerede falt kraftig fra 2022-høydene. Hvis du noen gang har ønsket å eie denne altcoinen, er dette den billigste den har vært på en stund. Det er derfor et godt tidspunkt å kjøpe, spesielt for langsiktige investorer.

Når det gjelder kortsiktig spill, vil en god tilnærming være å vente på at altcoinen får tilbake $1. Når dette skjer, kan du kjøpe deg inn og gå ut for rundt $1,3.