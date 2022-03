Sandbox (SAND) har hatt en positiv utvikling de siste dagene. Nyheter om at USA kommer til å lansere en digital dollar forbedret sentimentet i markedet. De fleste mynter, inkludert SAND, har steget i verdi. En gryende RSI-divergens kan tyde på at SAND faktisk kan stige videre fremover. Her er noen høydepunkter:

Til tross for å trekke seg litt tilbake, er SAND fortsatt over den avgjørende støtten på $2,74.

Metaverse-tokenet handlet til $2,81 på tidspunktet for skriving av dette innlegget.

RSI viser en avgjørende divergens som kan presse prisen ytterligere i dagene fremover.

Datakilde: Tradingview

Hvor langt kan Sandbox (SAND) gå?

Sandbox (SAND) har kommet under sterkt salgspress de siste ukene. Men mynten har opprettholdt sin månedlige støtte på $2,74. Selv om det fortsatt er mye volatilitet i markedet, forventer vi at SAND vil holde prisaksjonen over det nivået. På pressetidspunktet handles mynten faktisk for $2,81.

$2,74-merket, i det minste sett over den siste måneden, har også vært en avgjørende konsolideringssone. Hvis SAND faktisk er i stand til å konsolidere gevinster over dette nivået, kan det være en oppside mot neste overheadmotstand på $3,42.

Men til tross for dette er SAND fortsatt lavere enn sine 50 og 100-dagers daglige glidende gjennomsnitt. Mynten er enda lavere enn 200 DMA. Dette antyder at den generelle trenden i beste fall forblir bearish. Faktisk, hvis okser ikke holder $2,74-støtten, kan SAND falle under $2 på kort tid.

Er Sandbox ideell for enhver investor?

Vel, det avhenger virkelig av investeringsplanen din. For folk som ønsker litt eksponering på metaverset og relaterte tokens, er SAND et godt kjøp. Husk at dette var en av de beste myntene i 2021, og den kan gi de samme gevinstene i år. Det er derfor en ideell mynt å kjøpe i dag.