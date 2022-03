Etter å ha gått gjennom en minikorreksjon forrige uke, dukker The Near Protocol (NEAR) opp fra dumpene. Mynten har økt og kan nå $14 i løpet av de kommende dagene. Men hva er risikofaktorene? Analyse følger her nedenfor, men først noen viktige høydepunkter:

NEAR har gjenvunnet sin avgjørende støtte på $9,5 etter det siste rallyet.

Mynten kan stige mot $14 hvis NEAR holder det støttenivået.

Altcoinen ble solgt for $10,59 på pressetidspunktet.

Datakilde: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – Prisanalyse

Etter å ha gjenvunnet den avgjørende støtten på $9,5, virket det som NEAR var på vei opp og opp. Mynten har imidlertid avtatt i oppstigningen og vi har sett en liten tilbaketrekking. Men til tross for dette handler NEAR fortsatt til $10,5, mye høyere enn støttesonen på $9,5. Hvis okser faktisk kan holde mynten over det, er det nok oppovergående momentum igjen til å drive NEAR mot $14.

Det viktigste å se på nå vil være overhead-motstanden på $11,7. NEAR har blitt avvist flere ganger i denne sonen, men hvis oksene kan presse seg over den før slutten av uken, er en bullish breakout svært mulig.

Det er imidlertid fortsatt en utsalgsrisiko på grunn av volatiliteten i markedet. Hvis bjørner bryter $9,5-merket, kan NEAR falle ytterligere mot $8 før den stiger igjen.

Hvorfor kjøper investorer The Near Protocol?

Med en markedsverdi på 6,8 milliarder dollar er NEAR et stort prosjekt med mange investorer. Lag 1-blokkjeden er designet for å tilby et "samfunnsbasert" cloud computing-økosystem med ekstra høye hastigheter, lave gassavgifter og brukervennlighet.

Prosjektet har støttet lanseringen av flere innovative DApps og ser ut til å bli et av de største blokkjedeprosjektene i årene som kommer. Det er uten tvil en stor investering for fremtiden.