SoFi Technologies eier navnerettighetene til hjemmestadionet til Super Bowl-mesterne Los Angeles Rams

Anthony Noto sa at familien hans eier Bitcoin og Ethereum, men anbefaler at volatiliteten fortsetter å hindre større bruk av kryptoaktivaklassen.

SoFi Technologies Inc. CEO Anthony Noto har avslørt at familien hans har krypto, inkludert Bitcoin, Ethereum og flere andre digitale eiendeler.

Noto, som snakket med CNBC i et intervju på mandag, bemerket imidlertid at familiens kryptobeholdning bare utgjør en liten del av den totale familieinvesteringen.

Etter å ha bekreftet at familien har investert i krypto, la SoFi-sjefen til:

" Vi eier Bitcoin, vi eier Ethereum, vi eier noen av de mer obskure og forskjellige kryptovalutaene, men det er en veldig liten del av det vi eier ."

Noto sa at selskaper som ikke investerer i blokkjede-teknologier kan gjøre en feil. Slike selskaper risikerer å bli etterlatt, bemerket han. Etter hans syn må selskaper se på hvordan de kan inkludere innovasjon i virksomheten, inkludert bruk av krypto "som en teknologiplattform."

Til tross for hans positive kommentarer om investering i krypto eller integrering av den underliggende blokkjedeteknologien, påpeker Noto hvorfor han mener man ikke bør ha krypto som størstedelen av sin portefølje.

Han bemerker at kryptomarkedet er svært usikkert og volatilt, aspekter som han sier betyr at det bare bør utgjøre en liten del av porteføljen.

I en annen kommentar snakket Noto om SoFis store innsats i forhold til navnerettighetene til et stadion som nå er hjemmet til regjerende Super Bowl-mestere Rams.

Han bemerket at ønsket om å se SoFi vokse til et kjent navn.

" Det hele har utspilt seg slik vi hadde tenkt og litt til ," sa han.

SoFi Technologies har også gjort store fremskritt og har krysset av alle nødvendige regulatoriske bokser, forklarte lederen. Disse inkluderer US Federal Reserve, Office of the Comptroller of the Currency (OCC) og Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), alle nøkkelen til bedriftenes trekk for å tilby kryptorelaterte tjenester.

Selskapet har et bankcharter gjennom oppkjøpet av Golden Pacific Bancorp Inc. og tilbyr tilgang til Bitcoin blant andre 30 digitale eiendeler.