Solanas brukervennlighet, markedsledende TPS og lave avgifter er formidable kvaliteter

På baksiden har nettverket hatt sin åttende driftsstans i år.

Hvor dypt er dette problemet, og hva bringer fremtiden?

Hvis jeg fikk en dollar for hver gang Solana har vært ned i år, ville jeg hatt råd til 500 g cashewnøtter på det lokale supermarkedet (det er $8, for de som ikke er klar over hvor dyre nøtter er).

I det som har blitt en foruroligende kjent historie, stengte Solana ned igjen i forrige uke. Det var ikke for å observere dronningens platinajubileumsfeiring heller, men snarere fordi hovednettverket mistet konsensusprotokollen i syv timer. I en grusom vri av ironi kommer det ikke lenge etter at Solana-grunnlegger ga et intervju til CNBC og hevdet at Bitcoin måtte bytte til Proof-of-Stake for å forbli relevant. Uff.

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing. — Solana Status (@SolanaStatus) June 1, 2022

Falle ut

Solana minner meg om det siste paret med øretelefoner jeg hadde. De var perfekte – med en jevn lyd, mikrofonen var krystallklar, og de satt trygt i ørene mine under trening. Men i flere måneder fortsatte lyden å slutte å fungere i den høyre øretelefonen, og jeg kunne ikke finne ut årsaken. Noen ganger varte det i fem minutter, andre ganger over en time.

Da de fungerte, braste Bruce Springsteen høyt og tydelig, og det var strålende. Men hva hjelper det med et par øretelefoner som ikke lar deg spille musikk når du vil?

Markedet har innsett at dette er et stort problem (Solana-avbruddene, ikke mine musikalske kamper), ettersom Solanas pris har vært i fritt fall i år, og har mistet tre fjerdedeler av verdien siden nyttårsdag. Og ja – alle eiendeler er nede, men å plotte Solanas prishandling mot Bitcoins viser at omfanget av raset her har vært styggere enn selv det grufulle prisfallet i resten av kryptomarkedet.

[inv-florish id=»10253528″]

Hva dette betyr fremover

Jeg har ikke informatikkbakgrunn. Jeg har lekt rundt med R, Matlab og Python, men jeg er rett og slett ikke kvalifisert til å uttale meg om vanskelighetene ved utfordringene Solana-utviklere står overfor. Overalt på Internett vil du se gjennomsnittlige Joes og Janes gi sine emosjonelle meninger om hvorfor eller hvorfor ikke disse problemene er bare små bagateller eller uoverkommelige utfordringer – jeg har ingen interesse i å gi en spekulativ mening om dette emnet, da det ikke ville være verdt blekket den er skrevet i (eller kanskje det ikke ville vært verdt slitasjen på tastene til den bærbare datamaskinen min, for å bruke en mer modernisert analogi?).

Men det jeg vil gjøre er å ta en analytisk vinkel og bruke litt grunnleggende logikk for å vurdere situasjonen. Dette er en blokkjede med et enormt potensial – i stand til en høyere transaksjon per sekund (TPS) enn noen annen stor kryptovaluta. Men hva hjelper en blokkjede hvis den har en av-knapp? Og for å være ærlig med deg, så begynner jeg å bli litt lei av å bruke ordene «potensial», «kunne» og «kanskje» når jeg diskuterer Solana.

Dette var faktisk en ganske godartet stopp på en rolig dag for krypto, som er gode nyheter på en måte, men også ganske skummelt når du tenker på det. Hva skjer hvis det neste strømbruddet i Solana skjer under en eksplosiv ladning oppover i kryptomarkedene eller en voldsom krasjdag? Investorer vil ikke være i stand til å handle, kjøpe eller selge noen Solana-produkter, og det, i mangel av et bedre uttrykk, er bare ikke kult.

Konklusjon

Jeg begynner som sagt å bli litt lei av å skrive om Solana-avbrudd. Selv om det har alt potensialet i verden, betyr det ingenting hvis det ikke kan ordne opp i disse kroniske feilene. Det føles som om vi er inne i en kritisk periode nå – en nedgang (eller til og med et platå) i utviklingen mens makromiljøet er så forferdelig, for ikke å nevne den store konkurrenten som Ethereum beveger seg stadig nærmere sin potensielt bransjeendrende fusjon, kan være et ødeleggende slag for Solana.

Solana er en utrolig blokkjede når den er «på» – billig å bruke, jevn, rask og friksjonsfri. Så igjen endte jeg opp med å kjøpe et par nye øretelefoner etter måneder med å love meg selv at de ville fikse feilproblemet.

Hvis disse problemene vedvarer for Solana, vil investorer som beholder troen fortsette å tynnes ut og fremtiden vil fremstå stadig mørkere.

Men la oss håpe baksiden er sann – at vi en dag vil se tilbake på disse hindringene som mindre utfordringer som ble overvunnet under betafasen, da den formidable Solana blockchain-bootstrapped vei til utbredt adopsjon.

De sier at en katt har ni liv – vel, kanskje det er det samme med blokkjeder. I så fall, etter åtte utfall i år, er Solana i siste sjanse-salongen.