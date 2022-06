Uff. Ikke et par gode uker for Ethereum-investorer, ettersom DeFi-kongen har sunket under $1700, og handles nå 55% under åpningen på $3722 tilbake på nyttårsdag.

BTC dominerer

En ytterligere bekymring for fans av Vitaliks skapelse vil være underytelsen mot Bitcoin den siste måneden eller så. Mens markedet som helhet har falt midt i makrosentimentet og nedfallet fra Terra-sirkuset, har det i det minste vært små nødhjelpsopptog de siste dagene for Bitcoin. Ethereum, på den annen side, har stort sett sunket konstant.

Diagrammet nedenfor viser ytelsen mot Bitcoin. ETH klarte seg sterkt bedre enn BTC gjennom 2020 og 2021, da oksemarkedet raste og ETH utnyttet sin høyere volatilitet og mindre markedsverdi. Etter hvert som markedet har snudd i år, har vi imidlertid sett BTC gjenoppta sin dominans over alt krypto, slik det historisk har vært tilfellet i tilbaketrekningsperioder.

[inv-florish id="10149220"]

Ytterligere problemer

Å grave i det grunnleggende her kaster opp faktorer for ETHs nedgang utover bare blodbadet som finner sted over hele linja. Det er den sagnomsuste sammenslåingen, som har blitt lovet, utsatt og lovet på nytt så lenge kryptoentusiaster kan huske. På dette tidspunktet utløser sammenslåingen traumatiske minner i tankene mine fra lockdown hjemme i Irland.

Jeg tror vi hadde fem lockdowns totalt, alt fra tre uker til 6 måneder lange. Hver og en kom med løfter om at det var den siste, men de fortsatte rett og slett å komme, tykt og raskt. 20.00 portforbud, 2 km omkrets rundt huset, treningskvoter og mer, det var en konstant kick-the-can-down-the-road-øvelse da regjeringen vår gjentatte ganger ikke nådde sine egne mål og ikke klarte å planlegge deretter.

Mens ETH-sammenslåingen fortsatt tilsynelatende er planlagt til august, var forrige uke en påminnelse om at den langt fra er satt i stein, siden den traff en snublestein da Beacon Chain gikk gjennom en syv-blokkers omorganisering (eller omorganisering) forrige uke. For å være nøyaktig ble syv blokker fra nummer 3 887 075 til 3 887 081 slått ut av Beacon Chain mellom 08:55:23 og 08:56:35 UTC.

For å oversette dette til de som ikke kan computer-språk, er en reorg navnet gitt til en hendelse når en blokk som var en del av hovedkjeden (den kanoniske kjeden) blir slått av på grunn av en konkurrerende blokk som slår den ut. Vanligvis kan dette skje enten via et ondsinnet angrep eller en feil.

The Ethereum beacon chain experienced a 7-block deep reorg ~2.5h ago. This shows that the current attestation strategy of nodes should be reconsidered to hopefully result in a more stable chain! (proposals already exist) pic.twitter.com/BkQrKuUlw1 — Martin Köppelmann 🇺🇦 (@koeppelmann) May 25, 2022

Ethereum-utvikler Preston Van Loon foreslo at det i dette tilfellet skjedde på grunn av en «ikke-triviell segmentering» av ny og gammel klientnodeprogramvare, og utelukket enhver ondsinnethet. Ethereums medgründer Vitalik Buterin erklærte teorien sin som en «god hypotese.»

This, unfortunately, shows that the analysis by @gakonst and @VitalikButerin here was too optimistic when the article claimed re-org stability will improve in POS over POW.

We have not seen 7 block reorgs on Ethereum mainnet in years.https://t.co/G5g8acG3L8 pic.twitter.com/AvZ6ygZRxs — Martin Köppelmann 🇺🇦 (@koeppelmann) May 25, 2022

Mine tanker

Dette er en hikke, men ingenting å bekymre seg for på lang sikt. Imidlertid slo det absolutt inn hvor tynn den planlagte tidslinjen for august. Mens mange for lenge siden har gitt opp å forutsi tidspunktet for denne unnvikende overhalingen, har enormiteten og omfanget av prosjektet absolutt blitt undervurdert av kryptovalutamiljøet.

Den siste nedgangen i Ethereum – den vaklet betraktelig forrige uke mens Bitcoin trasket helt fint – kan sannsynligvis tilskrives denne ekstra tvilen om veikartet. Med oppgraderingen stort sett priset inn for august, og markedet ubersensitivt akkurat nå da investorer rett og slett prøver å overleve, vil nyheter som dette alltid utløse salg.

Med følelsen dårligere i det bredere markedet enn på noe tidspunkt etter GFC, og kryptovaluta som står overfor alle slags vanskelige spørsmål i kjølvannet av Terra-implosjonen, trenger plassen rett og slett at Ethereum får til en vellykket sammenslåing.

Jeg tror vi fortsatt er på kurs for det i august – med Ropstens testnettsammenslåing som ga gode nyheter tidligere i dag, en av de avgjørende hendelsene før overgang til hovednettet. Men igjen, jeg trodde lockdown ville vare i tre uker, og jeg endte opp med å tilbringe så mye tid på soverommet mitt de siste to årene at jeg glemte hvordan himmelen så ut.

La oss håpe jeg ikke gjentar mine tidligere feil her.