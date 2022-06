Cake DeFi bekrefter ingen forbindelse til Celsius-smitte

Pressemeldingen fra Cake DeFi var interessant å lese i går, og en som fikk meg til å tenke. Utgitt i kjølvannet av Celsius-nedsmeltningen, kryptoutlånsplattformen som har suspendert uttak og kanskje eller kanskje ikke er helt insolvent, falt utgivelsen fra Cake DeFi på et tidspunkt med fullstendig kaos i markedene, utløst av den korte tweeten fra Celsius.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2 — Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022

Smitte

Med tittelen «Hva skiller oss fra våre konkurrenter: Hvorfor Cake DeFi er bygget på åpenhet», bekrefter Cake DeFis innlegg at Celsius-spiralen ikke vil skade Cake. Den skisserer også forskjellene mellom de to modellene. Det er et smart trekk av Cake, og en som jeg tror mange firmaer ville ha godt av å etterligne.

Smitten av Celsius-debakelen kan være enorm, og det vil sende frykt gjennom enhver kryptoinvestor, uavhengig av hvilken protokoll eller tokens de blir utsatt for. Celsius hadde 12 milliarder dollar i kundemidler og klamrer seg for tiden (desperat) til en posisjon på MakerDAO med Bitcoin verdt en halv milliard. I skrivende stund vil et fall på 25 % i Bitcoins pris bety en total avvikling av posisjonen og all den Bitcoin som oversvømmer markedet, og bare øke smitten.

Selvfølgelig har Bitcoin i seg selv stupt fra opp rundt $30.000 til $22.300 midt i denne krisen, og selve krisen i seg selv var sannsynligvis forårsaket av smitteeffekter fra UST-spiralen forrige måned, da Celsius ble investert i Anchor Protocol via den nå kollapsede UST. Så, med Cake DeFi som kommer ut og bekrefter at «først og fremst ønsker vi å forsikre våre kunder om at de nåværende markedsforholdene har liten eller ingen innvirkning på Cakes daglige virksomhet. Som vanlig behandler vi 99 % av alle uttak innen 24 timer» er et veldig smart og betryggende trekk.

Dette vil dempe enhver frykt for at Cake er fanget i den stadige smitten på tvers av bransjen og lar kundene beholde likviditeten i protokollen med en mer rolig sinnstilstand.

Ulike forretningsmodeller

Innlegget gjorde mer enn å berolige. Det bekreftet at forretningsstilen er helt forskjellig fra Celsius.

«Som et Singapore-basert fintech-selskap må vi sørge for tydelig eiendelssegregering der kundenes eiendeler holdes atskilt fra selskapets driftsregnskap. Enkelt sagt, brukerne våre har full kontroll, fullt eierskap og full autoritet over midlene sine», bekreftet innlegget.

Dette er langt unna Celsius, der modellen ble bygget på at det sentraliserte selskapet investerte eiendelene etter ønske i markedet, en strategi som fungerte fantastisk i 2020 og 2021 da oksemarkedet steg oppover, men som siden har ramlet ned. Og med økende uttak, står Celsius overfor en krise ved at likvide eiendeler ikke samsvarer med gjeldene.

Cake DeFi er helt annerledes. For å bruke deres egne ord, tilbyr den «brukere en «sikker passasje» eller tilgang til desentraliserte finanstjenester (DeFi): disse tjenestene er alle på blokkjeden og er fullt tilgjengelige for alle og fullstendig gjennomsiktige. Teknisk sett kan kunder selv gjøre slike transaksjoner på blokkjeden. Det Cake DeFi tilbyr er en one-stop-plattform der folk kan få tilgang til alle disse tjenestene på ett enkelt punkt med kunde- og fellesskapsstøtte.

Åpenhet

Cake hamrer inn forskjellen ved å kritisere den «begrensede åpenheten og / eller kontrollen» til sentraliserte plattformer som Celsius. «Som sådan ville ikke brukere ha klarhet eller informasjon om ting som hvor avkastningen kommer fra eller – enda verre – hvis midlene deres blir blandet med driftsmidler», fortsetter innlegget.

Oppsummert er det en utgivelse som slår fast to ting: for det første gjennomsiktigheten og for det andre kommunikasjonen – begge faktorer som Celsius kunder nå vil sette pris på og som er helt avgjørende. Det handler om å forstå hva du investerer i, og for mange som satset på Celsius, vil de tenke at det var umulig å ha noen form for kunnskap om hva Celsius brukte kundemidler til.

Celsius gjorde en fatal feil, som er det som skjer når markedet snur og det er et masseløp mot utgangen. Dette har blitt avslørt, og Cake DeFi presiserer at de er helt forskjellige fra denne modellen. Det er et smart trekk og som andre firmaer som ikke er berørt av krisen bør følge. Og forhåpentligvis i fremtiden vil kundene være mer fokusert på åpenhet.