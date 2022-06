Hvitvasking av penger er et problem som ofte blir omtalt i mainstream media som en ulempe ved kryptovaluta. Den skjulte naturen, mangelen på regulering og evnen til å unngå prosedyrer som KYC er noen få grunner som kritikere oppgir når de anklager kryptovaluta for å gjøre det lettere å hvitvaske penger.

På den annen side hevder noen at blokkjedeteknologiens åpne kildekode, hvor alle kan spore lommebøker på nettet, faktisk kan gjøre det mer utfordrende å hvitvaske penger i noen tilfeller.

Det er et ganske spennende emne, og for å få vite mer om dette, intervjuet vi noen som vet mye mer om det enn oss – Charles Delingpole, administrerende direktør og grunnlegger av ComplyAdvantage, et firma som tilbyr teknologi mot hvitvasking av penger, og som hjelper organisasjoner med å håndtere risiko og bekjempe økonomisk kriminalitet.

CoinJournal (CJ): Hvor stort problem er hvitvasking av penger i krypto?



Charles Delingpole, administrerende direktør og grunnlegger av ComplyAdvantage (CD): Med 98 % av firmaene som sier at de enten er krypto-innfødte, aksepterer/arbeider med krypto eller planlegger å tilby kryptobaserte tjenester i fremtiden, er kryptovalutaer raskt i ferd med å bli mainstream. Dette betyr at risikoen for regulatorisk og økonomisk kriminalitet som utgjøres av kryptovalutaer bør være en bekymring for alle firmaer.

Det er imidlertid viktig å huske at ulovlig aktivitet fortsatt representerer en svært liten andel av kryptotransaksjoner. En rapport fra blockchain-dataanalyseplattformen Chainalysis i januar 2022 viste at ulovlige kryptotransaksjoner utgjorde 14 milliarder dollar i 2021, opp 79 % fra 7,8 milliarder dollar i 2020. På grunn av den raske veksten i generelle kryptotransaksjoner representerer dette fortsatt bare 0,15 % av kryptorelaterte transaksjoner fullført i 2021.

CJ: Hvor mye lettere er det å hvitvaske penger via krypto sammenlignet med trad-fi / den virkelige verden?



CD: Mange av de største risikoene for økonomisk kriminalitet er like for trad-fi- og kryptofirmaer. Pengemuldyr, falske kontoer, identitetstyveri og svindel med kontoovertakelse, blant annet, er bekymringer som deles over hele linja.

En av de primære tilleggsrisikoene utover trad-fi er anonymiteten som noen former for krypto tilbyr. Et eksempel på dette er transaksjoner som skjer via desentraliserte nettverk utenfor kjeden. Sikkerhetstiltak mot hvitvasking av penger på disse nettverkene er vanligvis begrenset eller ikke-eksisterende. Fordi disse plattformene er utenfor kjeden, registreres heller ikke transaksjoner i den offentlige blokkjedeboken, noe som gjør det mye vanskeligere å spore ulovlig oppførsel.

CJ: Kan du gi en rask beskrivelse, for de som ikke er så godt kjent med emnet, om hvordan noen vil gå frem for å hvitvaske penger gjennom krypto? (Ikke det at vi leter etter tips, bare for å forstå problemet bedre!)

CD: Uansett om en kriminell prøver å hvitvaske penger gjennom det tradisjonelle finansielle systemet eller kryptovalutaer, forblir de grunnleggende prinsippene de samme. Først blir penger hentet fra ulovlig aktivitet plassert i det finansielle systemet, deretter legges det lagvis for å gjøre det vanskeligere å spore opprinnelsen, og til slutt trekkes de ut slik at de kan brukes av kriminelle uten å vekke mistanke om rettshåndhevelse.

Med krypto har den andre fasen – lagdeling – tiltrukket seg mye oppmerksomhet, ettersom kriminelle kan bruke kryptovalutaer og børser ved siden av det tradisjonelle finansielle systemet for å skjule opprinnelsen til midlene deres. For eksempel :

Kjedehopping – involverer å konvertere en kryptovaluta til en annen og flytte fra en blokkjede til en annen.

Blanding – Innebærer blanding av ulike transaksjoner på tvers av flere børser, noe som gjør transaksjoner vanskeligere å spore tilbake til en spesifikk børs, konto eller eier.

Sykling — Innebærer innskudd av fiat-valuta fra én bank, kjøp og salg av kryptovaluta, og deretter sette inntektene inn i en annen bank eller på en annen konto.

CJ: Hva synes du om fortellingen om at Bitcoin kan ha blitt brukt av Russland for å unngå sanksjoner?



CD: Vi publiserte en hel artikkel som undersøkte akkurat dette spørsmålet! Det er presedens for land som er ekskludert fra det globale finansielle systemet til å bruke kryptovalutaer for å unngå sanksjoner. Studier har vist at Iran gjør dette. Mens rapporter indikerer at Russland har verdens tredje største kryptogruveindustri, har eksperter påpekt at det rett og slett ikke er nok likviditet i kryptomarkedet til å behandle størrelsen og verdien av transaksjoner som kreves for å støtte den russiske regjeringen.

Det er en mye større mulighet for at vanlige russiske borgere vil henvende seg til krypto for å prøve å sikre rikdommen sin i møte med massiv inflasjon, ekstreme valutasvingninger og manglende evne til å få tilgang til kontanter, foreta betalinger eller flytte midler inn og ut av Russland. Det er for tiden forbud mot bruk av kryptovalutaer for å foreta betalinger i Russland og tidligere i år foreslo Russlands sentralbank et fullstendig forbud mot kryptovalutaer og gruvedrift. Det har imidlertid ikke stoppet russiske statsborgere fra å holde kryptoaktiva.

CJ: Kan du forklare litt om terrorfinansiering?



CD: Kryptovaluta-eiendeler og DeFi er fremtredende i terrorfinansieringsarbeid. Disse valutaene og teknologiene muliggjør grenseoverskridende transaksjoner med relativ anonymitet som ikke involverer en mellommann, avgjøres på få minutter og som ofte er svært vanskelig å stoppe eller reversere når de først er igangsatt. Det fragmenterte regulatoriske landskapet øker også sannsynligheten for at mistenkelige transaksjoner vil forbli uoppdaget, spesielt i områder av verden med slapt tilsyn av anti-hvitvasking og lite bekjempelse terrorfinansiering (AML/CFT).

Der kryptovalutaer brukes av terrorister og voldelige ekstremister, er Bitcoin ofte med. Imidlertid har Monero og andre personvernmynter i økende grad blitt sett på som mer ønskelige alternativer. Sommeren 2020 kunngjorde et stort pro-ISIS nyhetsnettsted at det ikke lenger ville ta imot donasjoner i bitcoin , og foretrakk Monero i stedet. Så, i april 2021, utstedte en pro-ISIS cybersikkerhetsgruppe, Electronic Horizons Foundation, en advarsel om at transaksjoner gjort med Bitcoin lettere kunne spores.

CJ: Disse problemene – finansiering av terrorisme, hvitvasking av penger, osv. – er svært alvorlige implikasjoner. Men tror du generelt at det positive med krypto oppveier det negative?



CD: Med tydelig, gjennomsiktig global regulering og tilsyn, gir kryptovalutaer mange fordeler. Vi ser bevegelser mot omfattende regulatoriske rammer rundt krypto i mange store finanssentre, inkludert USA , Storbritannia og Australia . Disse grepene indikerer at lovgivere ser det innovative potensialet som mange kryptofirmaer tilbyr.

Noen av de største risikoene er knyttet til regulatorisk arbitrage – hvor reglene og kravene kryptofirmaer må følge er forskjellige fra land til land. Koblet til dette er risikoen for at enkelte land, i jakten på å maksimere inntektene de genererer fra kryptofirmaer, gjør det mulig for kryptofirmaer å operere med lite eller ingen regulatorisk tilsyn, og skaper et «ville vest»-miljø der det er mer sannsynlig at ulovlig oppførsel forblir uoppdaget. .

CJ: Hvilken rolle spiller desentraliserte børser (DEX) for å unngå sanksjoner og hvitvasking av penger, og er det noen måte å forhindre at dette skjer?



CD: Siden desentraliserte børser (DEX-er) foreløpig ikke er regulert for anti-hvitvasking av penger eller finansiering av bekjempelse av terrorisme (AML/CFT), blir det ikke utført due diligence av kunder, sanksjonsscreening, overvåking av transaksjoner eller andre relaterte tiltak. Som et resultat har de større risiko for å bli brukt av – for eksempel – sanksjonerte russiske personer og enheter for sanksjonsunndragelse. Disse risikoene er spesielt høye når de brukes sammen med anonymitetsdrevne personvernmynter, som senere kan brukes til å foreta kjøp på det mørke nettet.

Det er mange potensielt innovative og spennende applikasjoner for DeFi mer bredt – vi ser et nytt sett med finansielle produkter og tjenester dukke opp. Etter hvert som plassen utvikler seg, vil DeFi-plattformer og andre leverandører av virtuelle aktivatjenester (VASP-er) imidlertid måtte være spesielt oppmerksomme på motpartsrisikoen og risikoen deres kunder utgjør. Transaksjoner som involverer ulisensierte eller uregistrerte VASP-er og uvertsbaserte lommebøker er spesielt utfordrende gitt hvor vanskelig det er å verifisere hvem som utfører disse transaksjonene. I tillegg bør disse firmaene sikre at de har implementert robuste due diligence-tiltak for å luke ut dårlige aktører før transaksjoner skjer.

CJ: Tror du kollapsen av stablecoin UST kan fremskynde reguleringen på alle områder av krypto, inkludert å se nærmere på hvitvasking av penger?



CD: Regulatorer og politiske beslutningstakere globalt så – og ser – allerede på regulering rundt krypto generelt, og stablecoins spesielt. Den amerikanske finansministeren, Janet Yellen , ba Kongressen om å implementere et regulatorisk rammeverk rundt stablecoins sommeren 2021, et år før UST-kollapsen. Mer nylig har G7 bedt om handling for å «overvåke og adressere finansiell stabilitetsrisiko som oppstår fra alle former for kryptoaktiva.» Bortfallet av UST gjør absolutt disse uttalelsene mer synlige, og skaper større bevissthet. Men fundamentalt sett har bevegelser mot større regulering rundt kryptovalutaer vært i bevegelse en stund.