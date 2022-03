Til tross for ulike bearish spådommer de siste tre ukene, har Solana (SOL) vært ganske motstandsdyktig. Mynten har mistet og gjenvunnet viktige støttesoner og nå ser det ut til at den endelig er klar til å stige igjen. Men hvor gjennomførbart er $100-merket? Flere detaljer følger, men dette er fakta du må huske på:

Solana er ute etter å teste overhead motstand på $90.

En lukking over den prisen vil presse altcoinen høyere enn $100 på kort sikt.

På pressetidspunktet handlet Solana for $85, ned rundt 4% i 24-timers handel.

Datakilde: Tradingview

Solana (SOL) – hvor raskt kan den nå $100 ?

Solana (SOL) har vist en imponerende motstandskraft. Selv om analysen de siste ukene var svært bearish, har SOL-oksene kommet sterkt ut. Som et resultat har altcoinen gjenvunnet flere viktige støttesoner den siste uken.

Den største utfordringen nå vil være å finne nok fart til å presse gjennom $90. Hvis okser gjør dette, vil mynten stige over $100 på kort sikt. I skrivende stund handles SOL for $85.

Til tross for dette, i tidligere økter, har sonen mellom $90 og $95 vist seg å være et avgjørende forsyningsområde. Hver gang SOL har klart å nå denne terskelen, har den trukket seg tilbake gjentatte ganger. Men denne gangen er det sannsynlig at okser vil konvertere $90 – $95 til en kortsiktig etterspørselssone for å støtte oppgangen over $100.

Hva er de langsiktige utsiktene til Solana (SOL)

Den siste tidens motvind i kryptomarkedet har gjort mange mynter svakere. Spesielt Solana har falt fra 2021-høydene på nesten 200 dollar.

Men dette endrer ikke de langsiktige utsiktene til denne altcoinen. SOL vil fortsatt ha stor suksess og er en av "blue chip"-krypto-tokenene du kan kjøpe.