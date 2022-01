Terra (LUNA) kan falle 45% om bearish hode-og-skulder holder

Terra (LUNA) kan falle til $25 per token i løpet av de neste ukene.

Hard pengepolitikk begynte å skade bullish eiendeler da de var slakke.

Prisen på LUNA står i fare for å falle, men eksperter spår et comeback når kryptovalutaen utfordrer en stabil flermåneders trendlinje for sikkerhet. I følge en analytisk vurdering gitt av eksperter, kan Terra (LUNA) falle til rundt $25 per token i løpet av de påfølgende ukene ettersom en hode-og-skuldre-ordning (H&S) utvikler seg, noe som signaliserer en prisnedgang på 50 %.

Når prisen danner tre topper etter hverandre, er den midterste toppen (referert til som "hodet") høyere enn de to andre (venstre og høyre skuldre). "Neckline" er et standard prisgulv som forbinder alle tre toppene.

Når markedet faller under H&S-halsen, prøver handelsmenn vanligvis å starte en shortposisjon. Før de lanserer en shortposisjon, bruker noen tradere en "to-dagers"-regel, der de venter på den andre breakout-verifiseringen når prisen tester halslinjen på nytt fra nedover som motstand.

Kilde – TradingView

Motsatt bør tradere sikte på et kort mål med samme lengde som det høyeste området mellom hodet og halsen. Som illustrert i diagrammet beveger prisen på LUNA seg nå mot det samme H&S-kortmålet, som nå nærmer seg $25.

Sterke makroøkonomiske triggere legger press på LUNAs handel

LUNAs nedtrender har ofte kommet til en slutt når den utfordrer sitt 50-ukers enkle glidende gjennomsnitt som støtte gjennom sin korte eksistens som en finansiell eiendel. På publiseringstidspunktet var prisgulvet rundt 30 dollar.

Imidlertid har LUNA testet sin 200-dagers gjennomsnittlige rekkevidde (200-dagers EMA) for et mulig comeback på det daglige tidsrammediagrammet. Hvis det skjer, ser det ut til at LUNAs neste oppsidemål, som vist i diagrammet ovenfor, nærmer seg $75.

Et definitivt trekk under 200-dagers EMA-bølgen, derimot, kan starte H&S-oppsettet mot $25.