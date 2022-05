Topp steder å kjøpe HNT, som er tilbake på sporet og stiger

Heliums mynt HNT falt etter et nylig rally, men den begynner å vinne igjen. Det har vært noen positive nyheter rundt det.

Helium-nettverket avduket nye Hotspots, 5G-økosystemet vokste eksponentielt på et år, GigSky lanserte den første celleplanen, og Dish ble med som den første store transportøren.

HNT er opp 16 % så langt i dag. Hvis du vil vite hva HNT er, om det gi deg god avkastning, og de beste stedene å kjøpe HNT, har du kommet til rett sted.

Hva er HNT?

HNT er tokenet til Helium, et desentralisert blokkjede-drevet nettverk for Internet of Things (IoT)-enheter. Den gjør det mulig for trådløse enheter med lav effekt å kommunisere og overføre data på tvers av nettverket av noder.

Disse nodene kalles Hotspots, som ble nevnt tidligere. De er en kombinasjon av en blokkjede-gruveenhet og en trådløs gateway.

Helium er mest interessant for enhetseiere og folk som har investert i IoT-området. Økonomiske insentiver gir ytterligere oppsøkende muligheter.

Nettverket lar noder i et nettverk nå konsensus selv med inkonsekvent tilkoblingskvalitet. Dette er fordi den kjører på en ny algoritme kalt proof-of-coverage, basert på HoneyBadger BFT-protokollen.

Bør jeg kjøpe HNT i dag?

HNT kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

HNT-prisprediksjon

Digital Coin Price spår at Helium vil nå $29 innen utgangen av 2022. I 2025 tror de at det vil ha gått helt opp til $40,17.

GOV Capital er enda mer bullish på HNT langsiktig. De spår at mynten vil passere $70 i november i år. I 2027 vil 1 HNT være verdt svimlende $860.

