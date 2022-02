Uber har samtaler om å bevege seg mot krypto, sa selskapets administrerende direktør Dara Khosrowshashi til Bloomberg fredag .

Men selskapet ønsker å se en rimeligere, mer miljøvennlig utvekslingsmekanisme, la Uber-sjefen til.

Administrerende direktør for Uber, et selskap for samkjøring med tilstedeværelse i de fleste byer i verden, sier at selskapet på "et tidspunkt" i fremtiden vil akseptere betalinger med kryptovaluta.

Dara Khosrowshashi sa dette i et intervju med Bloomberg fredag.

Han bemerket at selskapet fortsetter å ha samtaler om ideen og at de "definitivt" ville gå mot krypto når tiden og forholdene er riktige.

" Så vi ser absolutt på det. Og hvis du sier, kommer Uber til å akseptere krypto i fremtiden? Absolutt. På et tidspunkt. Dette er ikke det rette tidspunktet, men vi vil gjøre det ."

Uber-sjefen forklarte hva firmaet så på, og pekte på utvekslingsmekanismen. Han sa at den nåværende transaksjonsmekanismen er dyr og "ikke bra for miljøet".

" Når utvekslingsmekanismen blir rimeligere, blir mer miljøvennlig, tror jeg du vil se oss bevege oss mer inn på krypto ," sa han til Bloomberg.

I sine kommentarer så Khosrowshashi på Bitcoin som en god måte å oppbevare verdier.

Uber-aksjen falt 7% fredag etter at selskapets økonomiske veiledning bommet i forhold til analytikerestimater. Firmaets prosjekter justerte overskuddet for 2024 til å komme inn på 5 milliarder dollar, under prognosetall på 5,7 milliarder dollar.