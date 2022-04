VeChain (VET) er fortsatt på kurs mot $0,1

VeChain (VET)-investorer har hatt en ganske begivenhetsrik start på 2022. Etter at mynten falt og mistet mye verdi, tok VET seg tilbake. Tokenet har så langt klart å gjenopprette nesten alle tapene i år, men hvor går prisen etter dette? Vi skal analysere dette videre, men her er noen av disse siste utviklingene:

Til tross for en grei utvikling den siste uken i mars, har VET nå begynt å trekke seg tilbake

Mynten har tapt rundt 13 % bare i løpet av de siste 24 timene

Indikatorene er imidlertid fortsatt positive, og vi kan se flere okseløp i nær fremtid.

Datakilde: Tradingview

VeChain (VET) – Kan den nå $0,1?

Å nå $0,1-merket vil være et nytt høydepunkt i 2022 for VET. Faktisk var siste gang mynten klarte å klatre over 0,1 dollar i oktober i fjor. Selv om dette kan virke langsøkt til pålydende, er VET faktisk ikke så langt unna $0,1. Mynten trenger bare å legge til 40 % til verdien for å nå den milepælen.

Men det som kommer etter $0,1 er det mest interessante. Faktisk, når VET når $0,1, vil den allerede ha gått forbi flere viktige motstandssoner og etablert et bullish rally som kan føre til massive gevinster.

Dessuten forblir de kortsiktige utsiktene for mynten bullish også. RSI for eksempel er nå positiv, og VET er også over sin 20- og 50-dagers SMA.

Er det riktig tidspunkt å kjøpe veChain (VET)?

For langsiktige investeringer er det alltid et godt tidspunkt å kjøpe VET. Dette er et av de mest spennende prosjektene innen krypto og fortsetter å tiltrekke seg mange høyprofilerte investorer.

Også fra et kortsiktig handelssynspunkt er VET også bullish. Det er derfor et godt kjøp, spesielt når du vurderer oppgangen på 40 % mot $0,1.