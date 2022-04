Hvorfor Solana kan overgå Binance Coin på kort sikt

Viktige punkter:

Solana NFT-er vil sannsynligvis drive vekst ettersom institusjonelle penger graver seg inn.

Binance Coin kvartalsvise myntforbrenninger forventes å holde prisen på en langsiktig vekstbane.

Den økende interessen fra institusjoner for Solana-økosystemet kan utløse FOMO.

Solana SOL/USD debuterte i kryptomarkedet i 2020 og ble raskt en topp 10 kryptovaluta innen 2021. Mens Solana ble bearish i slutten av 2021 på grunn av spørsmål rundt nettverkets pålitelighet, har den fått gjennomslag raskere enn andre topp 10 kryptovalutaer i siste dagene. Dette følger etter økt tillit til Solana av Venture Capital-firmaer som satser stort på Solana NFTs.

Fractal, en markedsplass for kryptospill for Solana NFT-er, samlet nylig inn 35 millioner dollar i sin siste finansieringsrunde. Enda mer interessant er det at toppnavn innen krypto, som Andreessen Horowitz og Coinbase, ledet finansieringsrunden. I mars klarte en annen NFT-plattform, Magic Eden, som også håndterer Solana NFT-er, å samle inn 27 millioner dollar i en VC-ledet finansieringsrunde.

På sin side fortsetter Binance Coin BNB/USD å vokse i egenverdi etter hvert som Binance-økosystemet blir større. Foruten det utvidede utvalget av produkter der Binance Coin har et bruksområde, er Binance Coin en deflasjonær kryptovaluta. Dette betyr at for hver myntbrenning blir Binance Coin knappere, noe som sannsynligvis vil fortsette å påvirke prisen positivt på lang sikt.

Hvorfor Solana kan være en bedre investering

Mens både Solana og Binance Coin har gode utsikter på lang sikt, vil Solana sannsynligvis være en bedre innsats på kort til mellomlang sikt. Det er fordi NFT-er er en stor sak i markedene i dag, og Solana NFT-er er blant de mest populære i kryptovalutamarkedet. Nå som multi-millioninvesteringer går inn i Solana NFT-er, kan FOMO lett se Solana teste og slå gjennom sine siste høyder på kort sikt.

Sammendrag

Solana og Binance Coin er to av de mest fundamentalt sterke kryptovalutaene på markedet i dag. Mens begge er gode kjøp, har Solana viktigere nyheter på kort sikt og kan overgå BNB.