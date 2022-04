Near protokollprisen stiger med over 22 % i dag

Prisen på Near har vært stigende siden 27. februar og den bullish trenden ser ut til å ta fart for hver dag.

I skrivende stund handles NEAR for $18,67 opp 22,72% de siste 24 timene. Den har nådd et daglig høydepunkt på 19,64 dollar, som fortsatt er under rekorden på 20,42 dollar som den satte i januar i år.

I denne artikkelen vil vi fokusere på faktorene som får prisen til NEAR til å øke.

Hva er Near Protocol (NEAR)?

Near Protocol er en fellesskapsbygd blokkjede som ble lansert i mai 2022 med avansert nettverksoperabilitet og en raskere transaksjonshastighet for å løse flaskehalsprosessene som oppleves i kryptorommet.

NEAR er det opprinnelige symbolet til NEAR-protokollen.

Near Protocol bruker en proof-of-stake (PoS) konsensusmekanisme som sikrer at blokkjeden tilbyr lave transaksjonsgebyrer og høy transaksjonshastighet.

Hvorfor stiger Near Protocol-prisen?

Flere faktorer har bidratt til den nåværende NEAR-prisøkningen. La oss ta en titt på noen av hovedfaktorene.

1. Mer midler til å utvide økosystemet

Til en viss grad kan den nåværende prisøkningen tilskrives den nye finansieringsrunden som ga NEAR Protocol netto 350 millioner dollar fra Dragon Capital, FXT Ventures og andre organisasjoner for å utvide sitt økosystem.

I januar klarte Near Protocol også å samle inn 150 millioner dollar for samme kurs.

2. Kunngjøring av Barry Silbert

En annen årsak til opptrenden er kunngjøringen fra Barry Silbert, grunnleggeren av Digital Coin Group, om at NEAR vil være gruppens tredje største kryptobeholdning etter Bitcoin og Ethereum.

3. NEARs opprinnelige stablecoin-lansering

Etter et nylig nyhetsbrev fra crypto swing trader, Zoran Cole, gikk det rykter om at NEAR Protocol planla å lansere en innfødt stablecoin, USN, som er en annen grunn til oppgangen.

Spekulasjoner er at USN vil tilby ~20 % APR som fører til en økt DeFi-aktivitet som er utenfor Coles påstander, men Decrypt har ennå ikke mottatt et Near-protokollsvar om nøyaktigheten til disse ryktene. Kanskje er dette en annen årsak til oppgangen.