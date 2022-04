Peter Thiel, milliardær og medgründer av PayPal og programvareteknologifirmaet Palantir, har utnevnt Berkshire Hathaway-sjef Warren Buffett som Bitcoins 'nummer én fiende'.

Thiels kommentarer om Buffet og andre på en "fiendeliste" kom på Bitcoin 2022-konferansen som ble holdt i Miami. I sin hovedtale sa Thiel at personen med mest negativitet om kryptovaluta, og som gjør det på den mest direkte måten, er den amerikanske tycoonen og investeringsguruen.

I følge PayPal-medgründeren er det på tide å avsløre de som jobber for å forhindre innføringen av Bitcoin, med den " sosiopatiske bestefaren fra Omaha " – med henvisning til Buffet – øverst på listen.

I en av sine tidligste kommentarer om Bitcoin sa Buffet at det var "rottegift" og at han aldri ville eie kryptovalutaen.

"Dypt politiske" valg

Bortsett fra Buffett, kritiserte Thiel JP Morgan-sjef Jamie Dimon og Larry Fink, administrerende direktør for verdens største investeringsforvalter BlackRock.

Han mener mangelen på investeringer fra disse fondene og bankene ikke skyldes noe annet enn institusjonell og politisk skjevhet på Wall Street. Ifølge ham er de fleste penge- og investeringsforvaltere klare til å presentere blokkjedens fordeler, men når det kommer til Bitcoin, så er det verdiløst og risikabelt.

" De må allokere noen av pengene sine til bitcoin ," bemerket han, og la til at kryptosamfunnet måtte "presse tilbake" for at dette skulle skje.

Han kaller manglende allokering til bitcoin som et valg som bare er "dypt politisk" og ikke i det hele tatt relatert til noen forståelse av krypto.

Thiel tror at Bitcoins verdi fortsatt vil stige eksponentielt i fremtiden, med fellesskapets press mot feil narrativer nøkkelen til at det skjer. Han sa at det er det Bitcoin trenger hvis den må se en annen " 10x eller 100x herfra ."

Bitcoin handlet rundt $43 000 på fredag, omtrent 5 % ned den siste uken. Kryptovalutaen har trukket seg tilbake fra toppene på 48 000 dollar. I november 2021 steg Bitcoin til et rekordhøyt nivå over $69k.