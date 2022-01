Vitalik Buterin om sine tidlige kryptospådommer

Ethereums medgründer tok opp igjen temaet Bitcoin-regulering og Ethereums overgang til proof-of-stake-konsensusmekanisme.

Buterin snakket også om altcoins, desentralisert finans (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFTs).

Ethereum-medgründer Vitalik Buterin har delt noen av sine største spådommer i kryptorommet det siste tiåret, og innrømmet i en Twitter- tråd at han noen ganger har tatt helt feil.

Han reflekterte også over lærdommene, og forklarte hvor han står i dag om emner som Bitcoin-regulering, stablecoins, Ethereum proof-of-stake roadmap og Bitcoin Cash.

Om Bitcoin og det regulatoriske klimaet

En av Buterins tidligste kommentarer om kryptoregulering er fra juli 2013, da Ethereum-medskaperen snakket om økt regulatorisk oppmerksomhet på Bitcoin og konsekvensene disse ville ha på pionerkrypten.

Men selv om han følte at Bitcoin var motstandsdyktig mot innblanding fra myndighetene, følte han at økende regulering av Bitcoin-tjenester som for eksempel børser hadde effekt.

" Bitcoin motstår regjeringen ikke ved å være smart med hensyn til hvilken 'juridisk kategori' den er i, men snarere ved å være teknologisk sensursikker, " oppsummerte hans syn i de tidlige dagene.

I henhold til hva han mener i dag, delte Buterin at han mener desentralisering passer bra med Bitcoin og vil være grunnen til at den overlever selv i de tøffeste regulatoriske miljøer. Han mener imidlertid fortsatt at det å være motstandsdyktig mot sensur ikke er nok hvis flaggskipets kryptovaluta skal blomstre.

" Visst, Bitcoins desentralisering ville la den fortsatt "overleve" under et superfiendtlig reguleringsklima, men den vil ikke kunne "trives", bemerket han.

Ifølge ham, for at en strategi for sensurmotstand skal lykkes, må nettverket ha både "teknologisk robusthet og offentlig legitimitet." Uten disse, mener han, er sjansene for å trives begrenset.

Ethereums PoS og sharding veikart

Om dette sa Ethereum-medgründeren at det var nesten latterlig det han la frem som tidslinjen for overgangen fra bevis-på-arbeid til bevis-på-innsats.

3. My projections from 2015 of when we will get PoS and sharding. Honestly, these were very wrong and worth laughing at; I'll share a screenshot of one of my presentations from 2015 so everyone can laugh more easily. pic.twitter.com/6tbsmajJyu — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022

Blant feilene, bemerket han, var at han "dypt undervurderte kompleksiteten til programvareutvikling".

Når det gjelder bevis-på-arbeid kontra bevis-på-innsats, føler Buterin at hans tidligere syn på PoWs energisløseri var "unnskyldning". Men nå som han har hatt en "intellektuell evolusjon" om emnet, vet han hva som er bra i PoW og PoS.

På Bitcoin Cash, DeFi og NFT-er

Mens han var veldig positiv til altcoins tidlig, har synet hans på noen prosjekter endret seg fullstendig.

Han trekker frem Bitcoin Cash som et av prosjektene han mener har mislyktes, med kjerneresonnementet at dets talsmenn stort sett smeltet sammen rundt et opprør og ikke kompetanse og sammenheng.

Blant andre spådommer i Ethereum-hvitboken var ERC20-stil tokens, DAOs, Oracles, algoritmiske stablecoins og Domain Name Systems (som ENS).

Buterins oppfatning er at han fikk mest rett, inkludert ideen hans om Uniswap og i utgangspunktet å forutsi DeFi. Han innrømmer imidlertid å ha unnlatt å forutsi NFT-er.