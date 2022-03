Waves Labs åpner hovedkvarter i Miami og gjør en rekke nøkkelansettelser i sitt amerikanske lederteam etter å ha kunngjort en økosystemtransformasjonsplan i februar 2022. Waves-kryptovalutaen, for tiden den 32. største etter markedsverdi, har steget over 50 % på nyhetene.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Waves, er denne guiden for deg.

Siden WAVES er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe WAVES ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe WAVES akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert WAVES.

Waves er en multifunksjonell blokkjedeplattform som støtter smarte kontrakter, dApps og andre brukstilfeller. Dens opprinnelige token WAVES brukes til å utbetale blokkbelønninger på blant andre standard økonomiske transaksjoner. Tilførselen er ubegrenset.

Waves var et av de første produktene i sitt slag. Den hadde som mål å forbedre rudimentære blokkjedeprodukter og -plattformer og prøvde å tiltrekke potensielle forretningskunder som ønsket å bruke blokkjede for å lage nye tjenester eller forbedre prosesser.

Da den ble lansert, overgikk Waves' hastighet og intuitivitet konkurrentenes, og dette er fortsatt tilfelle i stor grad, selv om lignende produkter har dukket opp på markedet.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Digital Coin Price gir følgende spådom:

