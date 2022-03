Den 94. Oscar-utdelingen skal huskes for minst én uventet hendelse: Will Smith slo Chris Rock under seremonien etter at sistnevnte fornærmet Jada Pinkett Smith. Will Smith vant Oscar for beste skuespiller.

Will Smith Slap Token (Will Smith Inu) dukket raskt opp. Det handles på UniSwap og PancakeSwap.

Se ikke lenger enn denne korte artikkelen for alle detaljene om Will Smith Inu: hva det er, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe Will Smith Inu nå.

De beste stedene å kjøpe Will Smith Inu nå

Siden WSI er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe WSI ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe WSI akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din WSI

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert WSI.

Hva er Will Smith Inu?

Handelsvolumet generert av Will Smith Inu har vært nesten 3,7 millioner dollar på mindre enn 24 timer. Tokenet stiger fortsatt: ifølge Nomics har det økt 36,24 % så langt i dag.

Ledende medier rapporterte at skaperen av WSI tjente rundt $33 000 i eter. Etter å ha trukket fra kontraktsoppsett og likviditetskostnader, kommer dette på en nettofortjeneste på $20 000 på flere timer.

OpenSea-data viser at en nyopprettet organisasjon kalt Will Smith Slap DAO solgte NFT-er verdt 13,3 eter på mindre enn 24 timer. Med dagens priser er det over 40 000 dollar.

Bør jeg kjøpe Will Smith Inu i dag?

Ledende analytikere svarer med et kollektivt og rungende «nei». WSI kan ha skjebnen til fjorårets Squid Token. Det er også ekstremt flyktig som et nytt aktivum.

Will Smith Inu prisprediksjon

Det er ingen offisiell prisprognose for tokenet foreløpig. Kryptovalutaanalytikere har ikke forpliktet seg til noen form for prognose. Nomics-data viser at den nåværende prisen er $0,0000000113.

