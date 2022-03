WAVES token-prisen stiger 100 % på syv dager: her er grunnen

WAVES token har overgått det brede kryptomarkedet med en bred margin. Verdien har mer enn doblet seg den siste uken. Handelsvolumet har også økt med mer enn 200 % de siste syv dagene.

I skrivende stund handles WAVES for $18,82 opp 2,5% de siste 24 timene.

WAVES-opptrend har gitt håp til kryptomarkedet, spesielt siden et flertall av store tokens inkludert Bitcoin stuper på grunn av Russland-Ukraina-problemet.

La oss nå ta et dypdykk og se hva prisøkningen handler om.

Hvorfor stiger prisen på WAVES-token?

Før vi diskuterer prisbevegelsen, er det viktig å først forklare hva WAVES-token er.

WAVES token er den opprinnelige kryptovalutaen til WAVES blockkjede-nettverket, som er en åpen kildekode blokkjede som tillater bruk av smart-kontrakter og desentraliserte apper (DApps).

Tre hovedfaktorer kan tilskrives den nåværende bullish trenden til WAVES' pris. Dette er Binance-kunngjøringen om at den skal begynne å akseptere WAVES, oppdateringen av WAVES 2.0 og det kommende WAVES-metaverset senere denne måneden.

Binance-kunngjøring

Binance-kunngjøringen om at de vil begynne å akseptere WAVES-tokens som sikkerhet for låneplattformen har vært en viktig faktor i den siste prisstigningen på WAVES. Under kunngjøringen godkjente Binance også THETA, SLP og MATIC som sikkerhet.

WAVES 2.0-oppdatering

Nylig hadde WAVES annonsert at de vil oppdatere WAVES 2.0 for å forbedre interoperabiliteten med andre nettverk gjennom støtte fra Ethereum Virtual Machine (EVM). Oppdateringen skal også gjøre det mulig for brukere å få tilgang til digitale eiendeler på flere vanlige nettverk.

WAVES kunngjorde også sin integrasjon med multi-chain hub Allbridge for å muliggjøre WAVES-tilkobling med flere EVM- og ikke-EVM-nettverk.

Etter integrasjonen sa Allbridge:

''Målet vårt er å skape en unik bro mellom Waves og støttede EVM, så vel som ikke-EVM-kjeder, som NEAR Protocol, Solana og Terra.''

I tillegg har prosjektet også etablert WAVES Labs, et Miami-basert selskap, for å utvikle produkter for det amerikanske markedet i tillegg til å lansere et fond på 150 millioner dollar for adopsjon i USA.