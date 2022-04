Senat Brazylii przyjął ustawę o kryptowalutach we wtorek, podczas gdy Republika Środkowoafrykańska również podjęła podobny krok w zeszłym tygodniu.

Brazylia stała się najnowszym krajem, który przyjął ustawę mającą na celu regulację kryptowalut, dołączając do rosnącej liczby krajów na całym świecie, które starają się wprowadzić kryptowaluty do finansowych ram regulacyjnych.

Jak wynika z doniesień, Senat przyjął ustawę we wtorek.

Ramy regulacyjne dotyczące kryptowalut

Projekt ustawy przewiduje utworzenie ram regulacyjnych dostosowanych do branży kryptowalutowej, przy czym organ wykonawczy rządu będzie odpowiedzialny za ustawodawstwo.

Rząd jest również odpowiedzialny za powołanie nowego organu regulacyjnego dla sektora kryptowalut. W przeciwnym razie projekt ustawy przewiduje, że regulacją tego sektora zajmie się Komisja Papierów Wartościowych i Giełd lub bank centralny.

Aby przyciągnąć do kraju firmy działające w branży kryptowalutowej, ustawodawcy wprowadzili przepisy znoszące opłaty importowe dla górników Bitcoina.

Projekt ustawy trafi teraz do Izby Deputowanych, która, jeśli go przyjmie, prześle go Prezydentowi w celu uchwalenia. Powinno to nastąpić przed końcem 2022 roku.

Republika Środkowoafrykańska również rozważa wprowadzenie regulacji dotyczących kryptowalut

dotyczących kryptowalut

Wiadomość o uchwaleniu w środę przez brazylijskich ustawodawców ustawy o kryptowalutach pojawiła się kilka dni po tym jak okazało się, że ich odpowiednicy w Republice Środkowoafrykańskiej również podjęli podobny krok.

Podczas gdy pierwsze nagłówki mówiły o przyjęciu przez RCA Bitcoina jako prawnego środka płatniczego, prawda była taka, że ustawodawcy przyjęli ustawę mającą na celu stworzenie ram regulacyjnych dotyczących kryptowalut.

W środę raport BNN Bloomberg cytował ministra finansów kraju, Herve Ndoba, który potwierdził ten ruch. W rozmowie telefonicznej Ndoba powiedział, że ustawa ma na celu zalegalizowanie kryptowalut w systemie finansowym.

Jednakże, mimo że ustawa uczyniłaby korzystanie z kryptowalut legalnym w kraju, Republika Środkowoafrykańska nie chciała uczynić Bitcoina ani żadnej innej kryptowaluty prawnym środkiem płatniczym, jak uczynił to Salwador.

Salwador, którego prezydent Nayib Bukele jest wielkim zwolennikiem Bitcoina pozostaje pierwszym i jedynym krajem, który jak dotąd przyjął BTC jako prawny środek płatniczy.