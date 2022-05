CEO FTX: Bitcoin nie ma przyszłości jako sieć płatności

Zdaniem wielu Bitcoin może być siecią płatniczą, ale Sam Bankman-Fried tak nie uważa.

Dyrektor generalny giełdy kryptowalutowej FTX Sam Bankman-Fried powiedział Financial Times , że nie sądzi, aby Bitcoin miał przyszłość jako sieć płatności.

Według prezesa FTX, nieefektywność i wysokie koszty środowiskowe Bitcoina sprawiają, że nie jest on idealny do pełnienia roli sieci płatniczej. Powiedział on:

„Sieć Bitcoin nie jest siecią płatniczą i nie jest siecią skalowalną”.

Bankman-Fried zwrócił uwagę, że system PoW służący do walidacji transakcji w blockchainie, na którym opiera się Bitcoin, nie ma tego, czego potrzeba do osiągnięcia skalowalności.

Dlatego nie jest w stanie poradzić sobie z milionami transakcji, które byłyby wymagane, aby token kryptowalutowy stał się skutecznym środkiem płatniczym. Dodał:

„Rzeczy, w których przeprowadza się miliony transakcji na sekundę, muszą być niezwykle wydajne i lekkie oraz charakteryzować się niskim kosztem energii. Takimi rzeczami są właśnie sieci proof-of-stake”.

Komentarze Bankman-Frieda pojawiły się po bardzo ciężkim tygodniu dla szerszego rynku kryptowalut. Bitcoin spadł poniżej poziomu 30,000 USD po raz pierwszy w tym roku i nadal jest notowany poniżej tego progu.

Kryzys związany z Terra spowodował, że w ciągu kilku dni rynek kryptowalut stracił ponad 300 miliardów dolarów.

Rynek kryptowalut nie rozpoczął jeszcze silnego ożywienia, ponieważ całkowita kapitalizacja rynku pozostaje poniżej 1,3 biliona dolarów.

W ostatnich miesiącach Bitcoin znalazł się pod ostrzałem z powodu ogromnego zużycia energii. Sam Bankman-Fried jest również ostrożny w kwestii zużycia energii przez Bitcoina i uważa, że jest to jedna z rzeczy, które powstrzymują sieć. Powiedział on:

„Musimy być pewni, że nie przeskalujemy tego do punktu, w którym ostatecznie będziemy wydawać 100 razy więcej niż obecnie na koszty energii związane z jego wydobyciem”.

Pomimo swojej krytyki, Bankman-Fried powiedział, że Bitcoin wciąż ma swoje miejsce na rynku kryptowalut. Stwierdził on:

„Nie uważam, że to oznacza, że Bitcoin musi odejść. Ten token może mieć przyszłość jako aktywo, towar i przechowywanie wartości podobnie jak złoto”.