CEO VanEck: Blockchain zrewolucjonizuje Wall Street

Technologia blockchain rewolucjonizuje wiele branż, a sektor finansowy jest jej głównym beneficjentem.

Jan van Eck, dyrektor generalny globalnego funduszu inwestycyjnego VanEck ujawnił w ostatnim wywiadzie, że jest pełen podziwu dla technologii blockchain. Według niego technologia blockchain zrewolucjonizuje Wall Street. Ujawnił to podczas wystąpienia na konferencji Bitcoin 2022 Miami. Powiedział:

„Wygląda na to, że technologia blockchain całkowicie zrewolucjonizuje Wall Street. Jedynym powodem, dla którego trwa to tak długo, są organy regulacyjne. Jestem pod wrażeniem całej rewolucji technologicznej, jaką jest zjawisko NFT. To jest coś pozytywnego”.

Van Eck zaznaczył jednak, że zmiana może potrwać, ponieważ organy regulacyjne muszą zatwierdzić każdy krok podjęty w tej przestrzeni.

Dodał, że przyjazne kryptowalutom stanowisko przyjęte przez kilka krajów europejskich będzie impulsem dla szerszej branży kryptowalutowej. Wielka Brytania pozostaje jedynym krajem w regionie, który ma twarde stanowisko w sprawie kryptowalut. Van Eck dodał, że;

„Niemcy i Szwajcaria są przyjazne kryptowalutom. Cały kontynent, o dziwo, jest im bardzo przychylny. Wielka Brytania. Wszystko jest czarne albo białe. Jest to zdecydowanie złe”.

VanEck jest jedną z wielu instytucji finansowych, których wniosek o fundusz ETF na Bitcoina został odrzucony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w ostatnich latach.

CEO powiedział, że był rozczarowany postawą SEC, ponieważ nie było żadnej komunikacji między agencją a jego firmą podczas procesu decyzyjnego. Powiedział:

„Regulatorzy podjęli już decyzję. Nie chcą szczegółów, dopóki jurysdykcja nie zostanie wyjaśniona. W zeszłym roku nie wydarzyło się nic – zero – poza działaniami egzekucyjnymi. W tym roku też nic się nie wydarzy. I założę się, że w przyszłym roku też nic się nie stanie. W tym tempie nic nie nabiera impetu”.

Branża kryptowalut i blockchain nadal szybko adoptuje się w różnych obszarach globalnej gospodarki. Pomimo negatywnych perspektyw w niektórych krajach, adopcja kryptowalut nadal rośnie.